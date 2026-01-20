"Впереди битва". Президент Болгарии Радев неожиданно уходит с должности

Президент Болгарии Румен Радев официально подтвердил, что 20 января сдаст президентские полномочия. О своем неожиданном для всех решении он сообщил во время обращения к народу.
Главные тезисы
- Радев отметил успехи страны за 9 лет под его руководством.
- Но он считает, что ошибки политического класса привели к глубокому кризису и предательству надежд болгарского народа.
Радев уходит в отставку
19 января лидер Болгарии выступил с экстренным обращением, во время которого четко дал понять, что "в последний раз обращается" к гражданам как президент страны.
Кроме того, Радев официально подтвердил, что 20 января уйдет с должности.
На этом фоне он решил напомнить об успехах страны за 9 лет, то есть под его руководством.
Несмотря на это, Радев не скрывал обеспокоенности тем, что это не обеспечило Болгарии желаемой стабильности.
По его убеждению, ошибки в модели политической жизни и управления страной спровоцировали глубокий политический кризис.
Президент считает, что политический класс предал надежды болгарского народа в компромиссах с олигархатом.
