"Впереди битва". Президент Болгарии Радев неожиданно уходит с должности
Категория
Политика
Дата публикации

"Впереди битва". Президент Болгарии Радев неожиданно уходит с должности

Радев покидает президентское кресло
Читати українською
Источник:  online.ua

Президент Болгарии Румен Радев официально подтвердил, что 20 января сдаст президентские полномочия. О своем неожиданном для всех решении он сообщил во время обращения к народу.

Главные тезисы

  • Радев отметил успехи страны за 9 лет под его руководством.
  • Но он считает, что ошибки политического класса привели к глубокому кризису и предательству надежд болгарского народа.

Радев уходит в отставку

19 января лидер Болгарии выступил с экстренным обращением, во время которого четко дал понять, что "в последний раз обращается" к гражданам как президент страны.

Кроме того, Радев официально подтвердил, что 20 января уйдет с должности.

На этом фоне он решил напомнить об успехах страны за 9 лет, то есть под его руководством.

Несмотря на это, Радев не скрывал обеспокоенности тем, что это не обеспечило Болгарии желаемой стабильности.

По его убеждению, ошибки в модели политической жизни и управления страной спровоцировали глубокий политический кризис.

Президент считает, что политический класс предал надежды болгарского народа в компромиссах с олигархатом.

Наша демократия не выживет, если мы оставим ее коррумпированным лицам, компромистам и экстремистам… Завтра я подам в отставку с поста президента… Убежден, что Илиана Йотова (вице-президент страны — ред.) будет достойной главой государства. Впереди — битва за будущее родины.

Румен Радев

Румен Радев

Президент Болгарии

