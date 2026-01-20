"Впереди битва". Президент Болгарии Радев неожиданно уходит с должности

Президент Болгарии Румен Радев официально подтвердил, что 20 января сдаст президентские полномочия. О своем неожиданном для всех решении он сообщил во время обращения к народу.

Радев уходит в отставку

19 января лидер Болгарии выступил с экстренным обращением, во время которого четко дал понять, что "в последний раз обращается" к гражданам как президент страны.

Кроме того, Радев официально подтвердил, что 20 января уйдет с должности.

На этом фоне он решил напомнить об успехах страны за 9 лет, то есть под его руководством.

Несмотря на это, Радев не скрывал обеспокоенности тем, что это не обеспечило Болгарии желаемой стабильности.

По его убеждению, ошибки в модели политической жизни и управления страной спровоцировали глубокий политический кризис.

Президент считает, что политический класс предал надежды болгарского народа в компромиссах с олигархатом.