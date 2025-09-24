Болгария разрывает контракты на транзит российского газа — к чему это приведет
Болгария разрывает контракты на транзит российского газа — к чему это приведет

Болгария разорвет контракты и транзит российского газа в 2026 году, а полностью откажется от транзита в 2028 году.

  • Болгария планирует разорвать контракты на транзит российского газа к 2026 году и полностью отказаться от них к 2028 году, переходя на импорт LNG из США.
  • Страна обеспечивает собственные потребности в газе за счет импорта через терминалы в Греции и Турции, что гарантирует стабильное покрытие спроса на газ.
  • Болгария подписала соглашения с Университетом Северной Дакоты по исследованию редкоземельных металлов, расширяя стратегию диверсификации энергетических ресурсов.

Болгария отказывается от российского газа: что известно

Об этом заявил премьер-министр страны Розен Желязков, выступая на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

По словам Желязкова, страна уже сегодня полностью обеспечивает собственные потребности в газе за счет импорта LNG через терминалы в Греции и Турции.

Также Болгария подписала соглашения с США по поставкам LNG по выгодным условиям, что позволяет гарантировать покрытие внутреннего спроса осенью и зимой.

Желязков напомнил, что по завершении действия исключения ЕС Болгария больше не перерабатывает российскую нефть на нефтеперерабатывающем заводе Neftochim.

Кроме того, страна подписала меморандум с Университетом Северной Дакоты о сотрудничестве в области исследования редкоземельных металлов, что станет частью стратегии диверсификации энергетики и критических ресурсов.

Транзит российского газа в Европу через Болгарию осуществляется по газопроводу Турецкий поток.

Через этот маршрут ежегодно транспортируется около 15-16 млрд куб. м газа, основными направлениями являются Сербия и Венгрия.

Долгосрочный контракт Болгарии на импорт российского газа истек в 2022 году после отказа страны платить в рублях, однако транзитные поставки для соседних государств продолжают выполняться.

