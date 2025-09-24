Болгарія розриває контракти на транзит російського газу — до чого це призведе

Болгарія розірве контракти та транзит російського газу у 2026 році, а повністю відмовиться від транзиту у 2028.

Болгарія відмовляється від російського газу: що відомо

Про це заявив прем’єр-міністр країни Розен Желязков під час виступу на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку.

За словами Желязкова, країна вже сьогодні повністю забезпечує власні потреби у газі коштом імпорту LNG через термінали у Греції та Туреччині.

Також Болгарія підписала угоди зі США на постачання LNG за вигідними умовами, що дозволяє гарантувати покриття внутрішнього попиту восени та взимку.

Желязков нагадав, що після завершення дії винятку ЄС Болгарія більше не переробляє російську нафту на нафтопереробному заводі Neftochim. Поширити

Крім того, країна підписала меморандум з Університетом Північної Дакоти щодо співпраці у сфері дослідження рідкісноземельних металів, що стане частиною стратегії диверсифікації енергетики та критичних ресурсів.

Транзит російського газу до Європи через Болгарію здійснюється по газопроводу "Турецький потік".

Через цей маршрут щорічно транспортується близько 15-16 млрд куб м газу, основними напрямками є Сербія та Угорщина.