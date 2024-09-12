Парламент Болгарії на 6 місяців подовжив термін для переговорів уряду країни з Україною щодо продажу двох ядерних реакторів російського виробництва та супутнього обладнання.

Що відомо про наміри України купити у Болгарії російські ядерні реактори

Зазначається, що Болгарія придбала ці ядерні реактори в російського "Атомстройекспорту" більше шести років тому, однак після відмови країни від будівництва АЕС “Белене” ці реактори не знайшли застосування.

В очікуванні на продаж Україні ці реактори зберігаються поблизу Белене.

Переговори щодо продажу Україні цих реакторів тривають вже більше двох років.

Вони завершаться успішно тільки за умови, що болгарський уряд досягне ціни продажу у розмірі щонайменше 600 млн євро, яка дорівнюватиме тій ціні, за яку реактори було придбано у російського "Атомстройекспорту".

Ядерний реактор

Для огляду обладнання АЕС "Белене" у Болгарію прибули експерти з “Енергоатома”.

Однак наразі на процес переговорів впливає розв’язана Росією злочинна війна проти України.

У Єврокомісії не проти, щоб угода на продаж реакторів була профінансована за рахунок коштів, виділених ЄС на допомогу Україні.

Що відомо про плани України щодо використання російських ядерних реакторів

Унікальність цієї угоди полягає в тому, що Болгарія має в наявності два російські реактори, які їй не потрібні, тоді як Україна є єдиною країною, здатною отримати з них вигоду.

Україна вже в цьому році планує почати будівництво чотирьох нових ядерних блоків на Хмельницькій АЕС.

Відомо, що принаймні 2 реактори будуть побудовані з використанням російського обладнання, яке Україна хоче купити в Болгарії.

Ще 2 реактори використовуватимуть американську технологію компанії Westinghouse.

Болгарія торік вирішила продовжити розбудову наявної АЕС "Козлодуй" з використанням ядерних реакторів компанії Westinghouse.