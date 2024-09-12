Парламент Болгарии на 6 месяцев продлил срок для переговоров правительства страны с Украиной о продаже двух ядерных реакторов российского производства и сопутствующего оборудования.

Что известно о намерениях Украины купить в Болгарии российские ядерные реакторы

Отмечается, что Болгария приобрела эти ядерные реакторы у российского "Атомстройэкспорта" более шести лет назад, однако после отказа страны от строительства АЭС Белене эти реакторы не нашли применения.

В ожидании продажи Украине эти реакторы хранятся вблизи Белене.

Переговоры по продаже Украине этих реакторов продолжаются уже больше двух лет.

Они завершатся успешно только при условии, что болгарское правительство достигнет цены продажи в размере не менее 600 млн евро, которая будет равна той цене, по которой реакторы были приобретены у российского "Атомстройэкспорта".

Ядерный реактор

Для осмотра оборудования АЭС "Белене" в Болгарию прибыли эксперты из "Энергоатома".

Однако на процесс переговоров влияет развязанная Россией преступная война против Украины.

В Еврокомиссии не против, чтобы соглашение на продажу реакторов было профинансировано за счет средств, выделенных ЕС на помощь Украине.

Что известно о планах Украины по использованию российских ядерных реакторов

Уникальность этого соглашения заключается в том, что Болгария имеет два российских реактора, которые ей не нужны, тогда как Украина является единственной страной, способной извлечь из них выгоду.

Украина уже в этом году планирует начать строительство четырех новых ядерных блоков на Хмельницкой АЭС.

Известно, что по крайней мере два реактора будут построены с использованием российского оборудования, которое Украина хочет купить в Болгарии.

Еще 2 реактора будут использовать американскую технологию компании Westinghouse.

Болгария в прошлом году решила продолжить развитие существующей АЭС "Козлодуй" с использованием ядерных реакторов компании Westinghouse.