Болгария хочет получить исключение из новых санкций США против РФ
Источник:  Politico

Согласно данным Politico, в настоящее время власти Болгарии активно анализируют возможность обращения в США с просьбой об освобождении от новых санкций, введенных против российских нефтяных компаний.

Главные тезисы

  • Нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий российской компании "Лукойл", обеспечивает до 80% горючего в Болгарии.
  • По убеждению властей, если он остановится, это приведет к протестам.

Что задумала Болгария

Недавно американский лидер Дональд Трамп наконец-то ввел санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний — "Роснефти" и "Лукойла".

Это решение подтолкнуло несколько стран ЕС, где работают эти компании, искать возможности для получения исключений от Соединенных Штатов.

Что важно понимать, в Болгарии находится крупный нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий "Лукойлу" и обеспечивающий до 80% горючего страны.

Российская компания традиционно оказывает значительное экономическое влияние на Болгарию, а сам завод ранее связывали с использованием лазейок в санкционных режимах ЕС.

Как утверждают инсайдеры, власти Болгарии уже обратились в Белый дом с запросом, как именно следует оформить просьбу об отсрочке действия санкций после их вступления в силу 21 ноября.

Официальная София опасается, что на фоне санкций завод может остановить работу, если банки откажутся его обслуживать. Вполне возможно, это может стать причиной протестов, а также правительственного кризиса.

