Болгария хочет получить исключение из новых санкций США против РФ

Согласно данным Politico, в настоящее время власти Болгарии активно анализируют возможность обращения в США с просьбой об освобождении от новых санкций, введенных против российских нефтяных компаний.
Главные тезисы
- Нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий российской компании "Лукойл", обеспечивает до 80% горючего в Болгарии.
- По убеждению властей, если он остановится, это приведет к протестам.
Что задумала Болгария
Недавно американский лидер Дональд Трамп наконец-то ввел санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний — "Роснефти" и "Лукойла".
Это решение подтолкнуло несколько стран ЕС, где работают эти компании, искать возможности для получения исключений от Соединенных Штатов.
Что важно понимать, в Болгарии находится крупный нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий "Лукойлу" и обеспечивающий до 80% горючего страны.
Как утверждают инсайдеры, власти Болгарии уже обратились в Белый дом с запросом, как именно следует оформить просьбу об отсрочке действия санкций после их вступления в силу 21 ноября.
Официальная София опасается, что на фоне санкций завод может остановить работу, если банки откажутся его обслуживать. Вполне возможно, это может стать причиной протестов, а также правительственного кризиса.
