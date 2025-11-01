Болгария хочет получить исключение из новых санкций США против РФ

Согласно данным Politico, в настоящее время власти Болгарии активно анализируют возможность обращения в США с просьбой об освобождении от новых санкций, введенных против российских нефтяных компаний.

Что задумала Болгария

Недавно американский лидер Дональд Трамп наконец-то ввел санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний — "Роснефти" и "Лукойла".

Это решение подтолкнуло несколько стран ЕС, где работают эти компании, искать возможности для получения исключений от Соединенных Штатов.

Что важно понимать, в Болгарии находится крупный нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий "Лукойлу" и обеспечивающий до 80% горючего страны.

Российская компания традиционно оказывает значительное экономическое влияние на Болгарию, а сам завод ранее связывали с использованием лазейок в санкционных режимах ЕС. Поделиться

Как утверждают инсайдеры, власти Болгарии уже обратились в Белый дом с запросом, как именно следует оформить просьбу об отсрочке действия санкций после их вступления в силу 21 ноября.