Болгарія хоче отримати виняток з нових санкцій США проти РФ
Болгарія хоче отримати виняток з нових санкцій США проти РФ

Болгарія
Джерело:  Politico

Згідно з даними Politico, наразі влада Болгарії активно аналізує можливість звернення до США з проханням про звільнення від нових санкцій, введених проти російських нафтових компаній. 

Головні тези:

  • Нафтопереробний завод, що належить російській компанії “Лукойл”, забезпечує до 80% пального у Болгарії.
  • На переконання влади, якщо він зупиниться, до це призведе до протестів.

Що замислила Болгарія

Нещодавно американський лідер Дональд Трамп врешті ввів санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній — "Роснефти" та "Лукойлу".

Це рішення підштовхнуло кілька країн ЄС, де ці компанії працюють, шукати можливості для отримання винятків від Сполучених Штатів.

Що важливо розуміти, в Болгарії знаходиться великий нафтопереробний завод, який належить "Лукойлу" і забезпечує до 80% пального країни.

Російська компанія традиційно має значний економічний вплив на Болгарію, а сам завод раніше пов’язували з використанням лазівок у санкційних режимах ЄС.

Як стверджують інсайдери, влада Болгарії вже звернулася до Білого дому із запитом, як саме слід оформити прохання про відтермінування дії санкцій після їхнього набуття чинності 21 листопада.

Офіційна Софія непокоїться, що на тлі санкцій завод може зупинити роботу, якщо банки відмовляться його обслуговувати. Цілком можливо, це може стати причиною протестів, а також урядової кризи.

