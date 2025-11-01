Болгарія хоче отримати виняток з нових санкцій США проти РФ

Згідно з даними Politico, наразі влада Болгарії активно аналізує можливість звернення до США з проханням про звільнення від нових санкцій, введених проти російських нафтових компаній.

Що замислила Болгарія

Нещодавно американський лідер Дональд Трамп врешті ввів санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній — "Роснефти" та "Лукойлу".

Це рішення підштовхнуло кілька країн ЄС, де ці компанії працюють, шукати можливості для отримання винятків від Сполучених Штатів.

Що важливо розуміти, в Болгарії знаходиться великий нафтопереробний завод, який належить "Лукойлу" і забезпечує до 80% пального країни.

Російська компанія традиційно має значний економічний вплив на Болгарію, а сам завод раніше пов’язували з використанням лазівок у санкційних режимах ЄС. Поширити

Як стверджують інсайдери, влада Болгарії вже звернулася до Білого дому із запитом, як саме слід оформити прохання про відтермінування дії санкцій після їхнього набуття чинності 21 листопада.