Росія масовано атакувала Київ та область — які наслідки

Уночі 20 січня російські загарбники вкотре здійснили повітряний напад на столицю України та Київську область загалом. Станом на ранок відомо про одного загиблого. Окрім того, повідомляється, що ворог пошкодив одразу дві АЗС.

Нова атака РФ на Київ та область — останні подробиці

Важливими даними поділився голова Київської ОВА Микола Калашник.

За словами останнього, унаслідок масованого повітряного нападу в Бучанському районі загинув 50-річний чоловік.

За словами останнього, унаслідок масованого повітряного нападу в Бучанському районі загинув 50-річний чоловік.

Медики боролися за його життя, але, на жаль, врятувати його не вдалося. Людина загинула на місці. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Це непоправна втрата для родини й ще один болючий доказ жорстокості ворога, — йдеться в заяві Калашника.

Окрім того, вказано, що внаслідок російських ударів пошкоджені приміщення двох автозаправних станцій.

Країна-терорист вкотре підтверджує: її ціллю є мирні люди та цивільна інфраструктура. Ворог свідомо тероризує українські міста й села, — додав голова ОВА.

Калашник також звернув увагу на те, що російська атака триває досі.

На цьому тлі він закликав мешканців області не ігнорувати сигнали небезпеки, перебувати у безпечних місцях та берегти себе і своїх близьких.

Варто також зазначити, що 5 635 багатоповерхових житлових будинків у Києві залишились без теплопостачання внаслідок російської атаки вночі 20 січня.Лівий берег міста також без води.