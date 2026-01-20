Росія масовано атакувала Київ та область — які наслідки

Уночі 20 січня російські загарбники вкотре здійснили повітряний напад на столицю України та Київську область загалом. Станом на ранок відомо про одного загиблого. Окрім того, повідомляється, що ворог пошкодив одразу дві АЗС.
Головні тези:
- У Києві після атаки без тепла 5,6 тисячі багатоповерхівок.
- Лівий берег столиці внаслідок сьогоднішньої атаки поки без водопостачання.
Нова атака РФ на Київ та область — останні подробиці
Важливими даними поділився голова Київської ОВА Микола Калашник.
За словами останнього, унаслідок масованого повітряного нападу в Бучанському районі загинув 50-річний чоловік.
Окрім того, вказано, що внаслідок російських ударів пошкоджені приміщення двох автозаправних станцій.
Калашник також звернув увагу на те, що російська атака триває досі.
На цьому тлі він закликав мешканців області не ігнорувати сигнали небезпеки, перебувати у безпечних місцях та берегти себе і своїх близьких.
Варто також зазначити, що 5 635 багатоповерхових житлових будинків у Києві залишились без теплопостачання внаслідок російської атаки вночі 20 січня.Лівий берег міста також без води.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-