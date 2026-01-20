Россия массированно атаковала Киев и область — какие последствия

Ночью 20 января российские захватчики в очередной раз совершили воздушное нападение на столицу Украины и Киевскую область в целом. По состоянию на утро известно об одном погибшем. Кроме того, сообщается, что враг повредил сразу две АЗС.
Главные тезисы
- В Киеве после атаки без тепла 5,6 тысяч многоэтажек.
- Левый берег столицы в результате сегодняшней атаки пока без водоснабжения.
Новая атака РФ на Киев и область — последние подробности
Важными данными поделился глава Киевской ОВА Николай Калашник.
По словам последнего, в результате массированного воздушного нападения в Бучанском районе погиб 50-летний мужчина.
Кроме того, указано, что в результате российских ударов повреждены помещения двух автозаправочных станций.
Калашник также обратил внимание на то, что российская атака продолжается.
На этом фоне он призвал жителей области не игнорировать сигналы опасности, находиться в безопасных местах и беречь себя и близких.
Стоит также отметить, что 5635 многоэтажных жилых домов в Киеве остались без теплоснабжения в результате российской атаки ночью 20 января. Левый берег города также без воды.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-