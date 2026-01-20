Россия массированно атаковала Киев и область — какие последствия

Ночью 20 января российские захватчики в очередной раз совершили воздушное нападение на столицу Украины и Киевскую область в целом. По состоянию на утро известно об одном погибшем. Кроме того, сообщается, что враг повредил сразу две АЗС.

Новая атака РФ на Киев и область — последние подробности

Важными данными поделился глава Киевской ОВА Николай Калашник.

По словам последнего, в результате массированного воздушного нападения в Бучанском районе погиб 50-летний мужчина.

По словам последнего, в результате массированного воздушного нападения в Бучанском районе погиб 50-летний мужчина.

Медики боролись за его жизнь, но, к сожалению, спасти его не удалось. Мужчина погиб на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Это невосполнимая потеря для семьи и еще одно болезненное доказательство жестокости врага, — сказано в заявлении Калашника.

Кроме того, указано, что в результате российских ударов повреждены помещения двух автозаправочных станций.

Страна-террорист еще раз подтверждает: ее целью являются мирные люди и гражданская инфраструктура. Враг сознательно терроризирует украинские города и села, — добавил глава ОВА. Поделиться

Калашник также обратил внимание на то, что российская атака продолжается.

На этом фоне он призвал жителей области не игнорировать сигналы опасности, находиться в безопасных местах и беречь себя и близких.

Стоит также отметить, что 5635 многоэтажных жилых домов в Киеве остались без теплоснабжения в результате российской атаки ночью 20 января. Левый берег города также без воды.