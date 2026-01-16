"Максимальные мощности". ЕС продолжает экспорт электроэнергии в Украину
"Максимальные мощности". ЕС продолжает экспорт электроэнергии в Украину

ЕС
Источник:  Укринформ

Евросоюз продолжает энергетическую поддержку Украины на фоне постоянных ударов российских по объектам критической инфраструктуры.

Главные тезисы

  • Евросоюз продолжает оказывать энергетическую поддержку Украине на фоне постоянных ударов российских по объектам критической инфраструктуры.
  • Украина получает экспорт электроэнергии из ЕС на максимальных мощностях для обеспечения населения теплом и светом.
  • ЕС выделил значительные средства на гуманитарную помощь Украине, включая газ и оборудование для обеспечения тепла и электроэнергии.

Евросоюз продолжает экспортировать электроэнергию в Украину

Об этом заявила представитель Еврокомиссии Ева Грнчирова.

Мы выделили 1,2 млрд евро на гуманитарную помощь для защиты гражданского населения и доставки помощи. Это около 160 тысяч тонн помощи через наш механизм гражданской защиты. Мы даем тепло украинцам, потому что поставляем генераторы, пункты обогрева, отопительные приборы и прочее. Также мобилизуется помощь через Международный фонд помощи Украине Ukraine Facility. Это около 927 миллионов евро на экстренные закупки газа.

Она добавила, что ЕС экспортирует электроэнергию "на максимальных мощностях".

Мы осуждаем российские удары и поддерживаем Украину. (…) Наша поддержка, очевидно, никогда не прекратится, и мы тесно контактируем с украинскими властями и ключевыми партнерами.

Ранее вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба заявил, что в ближайшее время Киев получит дополнительные источники генерации для обеспечения тепла и электроэнергии в критических точках.

МИД совместно с Министерством энергетики созывают "энергетический Рамштайн" с целью привлечения максимальной поддержки международных партнеров Украины.

