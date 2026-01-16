"Максимальные мощности". ЕС продолжает экспорт электроэнергии в Украину

Евросоюз продолжает энергетическую поддержку Украины на фоне постоянных ударов российских по объектам критической инфраструктуры.
Евросоюз продолжает экспортировать электроэнергию в Украину
Об этом заявила представитель Еврокомиссии Ева Грнчирова.
Она добавила, что ЕС экспортирует электроэнергию "на максимальных мощностях".
Мы осуждаем российские удары и поддерживаем Украину. (…) Наша поддержка, очевидно, никогда не прекратится, и мы тесно контактируем с украинскими властями и ключевыми партнерами.
Ранее вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба заявил, что в ближайшее время Киев получит дополнительные источники генерации для обеспечения тепла и электроэнергии в критических точках.
МИД совместно с Министерством энергетики созывают "энергетический Рамштайн" с целью привлечения максимальной поддержки международных партнеров Украины.
