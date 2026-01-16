"Максимальные мощности". ЕС продолжает экспорт электроэнергии в Украину

Мы выделили 1,2 млрд евро на гуманитарную помощь для защиты гражданского населения и доставки помощи. Это около 160 тысяч тонн помощи через наш механизм гражданской защиты. Мы даем тепло украинцам, потому что поставляем генераторы, пункты обогрева, отопительные приборы и прочее. Также мобилизуется помощь через Международный фонд помощи Украине Ukraine Facility. Это около 927 миллионов евро на экстренные закупки газа.