"Максимальні потужності". ЄС продовжує експорт електроенергії в Україну
ЄС
Джерело:  Укрінформ

Євросоюз продовжує енергетичну підтримку України на фоні постійних російських ударів по об'єктах критичної інфраструктури.

Головні тези:

  • Євросоюз надає енергетичну підтримку Україні в умовах російських ударів по критичних об'єктах інфраструктури.
  • Україна отримує експорт електроенергії від ЄС на максимальних потужностях для забезпечення населення теплом та світлом.

Євросоюз продовжує експортувати електроенергію в Україну

Про це заявила речниця Єврокомісії Ева Грнчірова.

Ми виділили 1,2 мільярда євро на гуманітарну допомогу для захисту цивільного населення та доставки допомоги. Це близько 160 тисяч тонн допомоги через наш механізм цивільного захисту. Ми даємо тепло українцям, бо постачаємо генератори, пункти обігріву, опалювальні прилади та інше. Також мобілізується допомога через Міжнародний фонд допомоги Україні Ukraine Facility. Це близько 927 мільйонів євро на екстрені закупівлі газу.

Вона додала, що ЄС експортує електроенергію «на максимальних потужностях».

Ми засуджуємо російські удари та підтримуємо Україну. (…) Наша підтримка, очевидно, ніколи не припиниться, і ми тісно контактуємо з українською владою та ключовими партнерами.

Раніше віцепрем'єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявив, що найближчим часом Київ отримає додаткові джерела генерації для забезпечення тепла й електроенергії в критичних точках.

МЗС спільно з Міністерством енергетики скликають "енергетичний Рамштайн" з метою залучення максимальної підтримки міжнародних партнерів України.

