"Максимальні потужності". ЄС продовжує експорт електроенергії в Україну

Ми виділили 1,2 мільярда євро на гуманітарну допомогу для захисту цивільного населення та доставки допомоги. Це близько 160 тисяч тонн допомоги через наш механізм цивільного захисту. Ми даємо тепло українцям, бо постачаємо генератори, пункти обігріву, опалювальні прилади та інше. Також мобілізується допомога через Міжнародний фонд допомоги Україні Ukraine Facility. Це близько 927 мільйонів євро на екстрені закупівлі газу.