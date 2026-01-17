Трамп оценивает идею расширения "Совета мира" ради Украины

Как утверждают анонимные источники издания Financial Times, члены команды президента США озвучили Дональду Трампу идею расширения "Совета мира". Так, в нее могут включить новые горячие точки, прежде всего Украину и Венесуэлу.

Трамп оценивает новый план по Украине

По словам одного из инсайдеров, в настоящее время Белый дом рассматривает "Совет мира" как потенциальную замену ООН.

Что важно понимать, речь идет об альтернативном и неофициальном органе для разрешения конфликтов.

Дипломаты сообщили СМИ, что этот Совет хотят представить на Всемирном экономическом форуме в Давосе на следующей неделе.

Анонимные источники также добавили, что идея расширить полномочия этой организации усилила обеспокоенность по поддержке контролируемого Трампом органа, который изначально имел целью регулировать послевоенное управление Газой.

В регионе существует осторожность касательно этой идеи, — заявил журналистам арабский дипломат. Поделиться

По словам последнего, эта инициатива находилась в центре внимания региональных чиновников.

Он также озвучил предположение, что, мол, "это не нормальная процедура".