Трамп оценивает идею расширения "Совета мира" ради Украины

Как утверждают анонимные источники издания Financial Times, члены команды президента США озвучили Дональду Трампу идею расширения "Совета мира". Так, в нее могут включить новые горячие точки, прежде всего Украину и Венесуэлу.
Главные тезисы
- Многие нюансы относительно функционирования этого органа остаются непонятными.
- Однако известно, что в его состав войдут мировые лидеры.
Трамп оценивает новый план по Украине
По словам одного из инсайдеров, в настоящее время Белый дом рассматривает "Совет мира" как потенциальную замену ООН.
Что важно понимать, речь идет об альтернативном и неофициальном органе для разрешения конфликтов.
Дипломаты сообщили СМИ, что этот Совет хотят представить на Всемирном экономическом форуме в Давосе на следующей неделе.
Анонимные источники также добавили, что идея расширить полномочия этой организации усилила обеспокоенность по поддержке контролируемого Трампом органа, который изначально имел целью регулировать послевоенное управление Газой.
По словам последнего, эта инициатива находилась в центре внимания региональных чиновников.
Он также озвучил предположение, что, мол, "это не нормальная процедура".
Сам Дональд Трамп недавно официально подтвердил, что "Совет мира" уже сформирован, а его состав — в который войдут мировые лидеры — будет объявлен в скором времени.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-