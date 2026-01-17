Трамп оцінює ідею розширення "Ради миру" заради України

Як стверджують анонімні джерела видання Financial Times, члени команди президента США озвуучили Дональду Трампу ідею щодо розширення "Ради миру". Так, до неї можуть включити нові гарячі точки, насамперед Україну та Венесуелу.

Трамп оцінює новий план щодо України

За словами одного з інсайдерів, наразі Білий дім розглядає "Раду миру" "як потенційну заміну ООН.

Що важливо розуміти, йдеться про альтернативний та неофіційний орган для вирішення конфліктів за межами Гази.

Дипломати повідомили ЗМІ, що цю Раду хочуть представити на Всесвітньому економічному форумі у Давосі наступного тижня.

Анонімні джерела також додали, що ідея розширити повноваження цієї організації посилила занепокоєння щодо підтримки контрольованого Трампом органу, який спочатку мав на меті регулювати післявоєнне управління Сектором Гази.

У регіоні існує обережність щодо цієї ідеї, — заявив журналістам арабський дипломат. Поширити

За словами останнього, ця ініціатива була у центрі уваги регіональних чиновників.

Він також озвучив припущення, що, мовляв, "це не є нормальною процедурою".