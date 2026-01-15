Трамп звинуватив Зеленського у гальмуванні потенційної мирної угоди з Росією

Трамп накинувся зі звинуваченнями на Зеленського

Дональд Трамп знову сказав, що впевнений у тому, що Путін хоче ухвалити мирну угоду з Україною.

Я думаю, що він готовий укласти угоду. Я думаю, що Україна менш готова укласти угоду. Дональд Трамп Президент США

На запитання, чому переговори під керівництвом США досі не вирішили найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни, Трамп відповів: "Зеленський".

Як зазначає Reuters, коментарі Трампа свідчать про відновлення розчарування українським лідером. Між двома президентами вже давно склалися нестабільні стосунки, хоча їхня взаємодія, схоже, покращилася протягом першого року повернення Трампа на посаду.

Також Трамп заявив, що йому невідомо про можливу майбутню поїздку спецпосланців США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера до Москви.

На запитання, чи зустрінеться він із Зеленським на Всесвітньому економічному форумі в Давосі наступного тижня, Трамп відповів, що зустрінеться, але натякнув, що жодних планів поки що немає.

Я б зустрівся, якщо він там буде. Я там буду.

На запитання, чому, на його думку, Зеленський стримує переговори, Трамп не відповів, сказавши лише: "Я просто думаю, що йому, знаєте, важко цього досягти".