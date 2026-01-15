Трамп звинуватив Зеленського у гальмуванні потенційної мирної угоди з Росією

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна, а не Росія, гальмує потенційну мирну угоду.
Головні тези:
- Трамп заявив, що він впевнений у тому, що Путін готовий укласти мирну угоду з Україною, але вважає, що Україна менш готова до угоди.
- Коментарі Трампа свідчать про розчарування українським лідером, що призвело до нестабільних стосунків між президентами.
- Президент США визначив Зеленського як чинника гальмування потенційної мирної угоди та висловив сумнів у здатності українського лідера до укладення угоди.
Трамп накинувся зі звинуваченнями на Зеленського
Дональд Трамп знову сказав, що впевнений у тому, що Путін хоче ухвалити мирну угоду з Україною.
На запитання, чому переговори під керівництвом США досі не вирішили найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни, Трамп відповів: "Зеленський".
Також Трамп заявив, що йому невідомо про можливу майбутню поїздку спецпосланців США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера до Москви.
На запитання, чи зустрінеться він із Зеленським на Всесвітньому економічному форумі в Давосі наступного тижня, Трамп відповів, що зустрінеться, але натякнув, що жодних планів поки що немає.
Я б зустрівся, якщо він там буде. Я там буду.
На запитання, чому, на його думку, Зеленський стримує переговори, Трамп не відповів, сказавши лише: "Я просто думаю, що йому, знаєте, важко цього досягти".
Reuters нагадав, що Володимир Зеленський публічно виключив будь-які територіальні поступки Москві, заявивши, що Київ не має права згідно з Конституцією країни відмовлятися від будь-якої землі.
