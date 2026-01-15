Трамп звинуватив Зеленського у гальмуванні потенційної мирної угоди з Росією
Категорія
Політика
Дата публікації

Трамп звинуватив Зеленського у гальмуванні потенційної мирної угоди з Росією

Трамп
Read in English
Джерело:  Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна, а не Росія, гальмує потенційну мирну угоду.

Головні тези:

  • Трамп заявив, що він впевнений у тому, що Путін готовий укласти мирну угоду з Україною, але вважає, що Україна менш готова до угоди.
  • Коментарі Трампа свідчать про розчарування українським лідером, що призвело до нестабільних стосунків між президентами.
  • Президент США визначив Зеленського як чинника гальмування потенційної мирної угоди та висловив сумнів у здатності українського лідера до укладення угоди.

Трамп накинувся зі звинуваченнями на Зеленського

Дональд Трамп знову сказав, що впевнений у тому, що Путін хоче ухвалити мирну угоду з Україною.

Я думаю, що він готовий укласти угоду. Я думаю, що Україна менш готова укласти угоду.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

На запитання, чому переговори під керівництвом США досі не вирішили найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни, Трамп відповів: "Зеленський".

Як зазначає Reuters, коментарі Трампа свідчать про відновлення розчарування українським лідером. Між двома президентами вже давно склалися нестабільні стосунки, хоча їхня взаємодія, схоже, покращилася протягом першого року повернення Трампа на посаду.

Також Трамп заявив, що йому невідомо про можливу майбутню поїздку спецпосланців США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера до Москви.

На запитання, чи зустрінеться він із Зеленським на Всесвітньому економічному форумі в Давосі наступного тижня, Трамп відповів, що зустрінеться, але натякнув, що жодних планів поки що немає.

Я б зустрівся, якщо він там буде. Я там буду.

На запитання, чому, на його думку, Зеленський стримує переговори, Трамп не відповів, сказавши лише: "Я просто думаю, що йому, знаєте, важко цього досягти".

Reuters нагадав, що Володимир Зеленський публічно виключив будь-які територіальні поступки Москві, заявивши, що Київ не має права згідно з Конституцією країни відмовлятися від будь-якої землі.

