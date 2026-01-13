У США лютують через глузування Путіна над зусиллями Трампа

Команда американського лідера Дональда Трампа заявила, що вважає "незрозумілою ескалацією" застосування Росією балістичної ракети "Орєшнік" проти України. Окрім того, Вашингтон розцінює це як глузування Кремля над миротворчими зусиллями президента США.
Головні тези:
- Штати обурені, що Путіну чхати на мирні переговори.
- Дії Росії можуть розширити і посилити цю війну.
Дії Путіна обурили владу США
Про реакцію офіційного Вашингтона на новий російський удар “Орєшніком” розповіла заступниця постійного представника США при ООН Теммі Брюс.
Брюс звернула увагу на те, що РФ наважилася на цей удар, фактично вкотре проігнорувавши мирні зусилля Дональда Трампа та його команди.
На цьому тлі вона також попередила міжнародну спільноту, що дії Росії можуть розширити і посилити війну.
