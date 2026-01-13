4 людини загинули внаслідок удару Росії по передмістю Харкова
4 людини загинули внаслідок удару Росії по передмістю Харкова

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Харківщина знову потерпає від російських атак
Нова російська комбінована атака, яка відбулася вночі 13 січня, призвела до загибелі 4 мирних мешканців Харківської область. Також повідомляється, що ще 6 цивільних зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Головні тези:

  • Харківська обласна прокуратура показала наслідки влучання росіян у термінал "Нової пошти". 
  • Окрім того, в Одесі відомо про щонайменше 6 постраждалих цивільних.

Кількість загиблих внаслідок ворожого удару по передмістю Харкова сягнула 4 людей. Також 6 людей отримали поранення різного ступеня важкості.

Олег Синєгубов

Що важливо розуміти, цього разу ворог вдався до тактики подвійного удару. Спершу російські загарбники здійснили атаку балістикою, а згодом ударними дронами.

Рятувальники ДСНС не лише здійснювали пошукові роботи, а також деблокували потерпілих, які опинилися під завалами.

Вранці у мережі опублікували відео наслідків влучання Росії у термінал "Нової пошти".

На кадрах можна побачити масштабні руйнування конструкцій логістичного центру та знищені вогнем вантажні автомобілі. На місці події продовжують працювати екстрені служби.

Ба більше, вночі армія РФ здійснила повітряний напад на Одесу — постраждали 6 мирних мешканців.

Пошкоджено енергетичні об’єкти, багатоквартирні житлові будинки та об’єкти соціальної сфери: лікарня, дитячий садок, луна-парк, ліцей, фітнес-центр, а також приватний транспорт.

