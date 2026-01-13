4 людини загинули внаслідок удару Росії по передмістю Харкова

Нова російська комбінована атака, яка відбулася вночі 13 січня, призвела до загибелі 4 мирних мешканців Харківської область. Також повідомляється, що ще 6 цивільних зазнали поранень різного ступеня тяжкості.
Головні тези:
- Харківська обласна прокуратура показала наслідки влучання росіян у термінал "Нової пошти".
- Окрім того, в Одесі відомо про щонайменше 6 постраждалих цивільних.
Харківщина знову потерпає від російських атак
Що важливо розуміти, цього разу ворог вдався до тактики подвійного удару. Спершу російські загарбники здійснили атаку балістикою, а згодом ударними дронами.
Рятувальники ДСНС не лише здійснювали пошукові роботи, а також деблокували потерпілих, які опинилися під завалами.
Вранці у мережі опублікували відео наслідків влучання Росії у термінал "Нової пошти".
На кадрах можна побачити масштабні руйнування конструкцій логістичного центру та знищені вогнем вантажні автомобілі. На місці події продовжують працювати екстрені служби.
Ба більше, вночі армія РФ здійснила повітряний напад на Одесу — постраждали 6 мирних мешканців.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-