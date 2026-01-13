4 человека погибли в результате удара России по пригороду Харькова

Новая российская комбинированная атака, состоявшаяся ночью 13 января, привела к гибели 4 мирных жителей Харьковской области. Также сообщается, что еще 6 гражданских получили ранения различной степени тяжести.
Главные тезисы
- Харьковская областная прокуратура показала последствия попадания россиян в терминал "Новой почты".
- Кроме того, в Одессе известно о по меньшей мере 6 пострадавших гражданских.
Харьковщина снова страдает от российских атак
Что важно понимать, на этот раз враг использовал тактику двойного удара. Сначала российские захватчики совершили атаку баллистикой, а затем ударными дронами.
Спасатели ГСЧС не только осуществляли поисковые работы, но и деблокировали пострадавших, оказавшихся под завалами.
Утром в сети опубликовали видео последствий попадания России в терминал "Новой почты".
На кадрах можно увидеть масштабные разрушения конструкций логистического центра и уничтоженные огнем грузовики. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы.
Более того, ночью армия РФ совершила воздушное нападение на Одессу — пострадали 6 мирных жителей.
