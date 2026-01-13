4 человека погибли в результате удара России по пригороду Харькова
Категория
Украина
Дата публикации

4 человека погибли в результате удара России по пригороду Харькова

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Харьковщина снова страдает от российских атак
Новая российская комбинированная атака, состоявшаяся ночью 13 января, привела к гибели 4 мирных жителей Харьковской области. Также сообщается, что еще 6 гражданских получили ранения различной степени тяжести.

Главные тезисы

  • Харьковская областная прокуратура показала последствия попадания россиян в терминал "Новой почты".
  • Кроме того, в Одессе известно о по меньшей мере 6 пострадавших гражданских.

Харьковщина снова страдает от российских атак

Число погибших в результате вражеского удара по пригороду Харькова достигло 4 человек. Также 6 человек получили ранения разной степени тяжести.

Олег Синегубов

Олег Синегубов

Начальник Харьковской ОВА

Что важно понимать, на этот раз враг использовал тактику двойного удара. Сначала российские захватчики совершили атаку баллистикой, а затем ударными дронами.

Спасатели ГСЧС не только осуществляли поисковые работы, но и деблокировали пострадавших, оказавшихся под завалами.

Утром в сети опубликовали видео последствий попадания России в терминал "Новой почты".

На кадрах можно увидеть масштабные разрушения конструкций логистического центра и уничтоженные огнем грузовики. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы.

Более того, ночью армия РФ совершила воздушное нападение на Одессу — пострадали 6 мирных жителей.

Повреждены энергетические объекты, многоквартирные жилые дома и социальной сферы: больница, детский сад, луна-парк, лицей, фитнес-центр, а также частный транспорт.

