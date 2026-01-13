В США злятся из-за насмешок Путина над усилиями Трампа

Команда американского лидера Дональда Трампа заявила, что считает "непонятной эскалацией" применение Россией баллистической ракеты "Орешник" против Украины. Кроме того, Вашингтон расценивает это как насмешку Кремля над миротворческими усилиями президента США.

Действия Путина возмутили власти США

О реакции официального Вашингтона на новый российский удар "Орешником" рассказала заместитель постоянного представителя США при ООН Темми Брюс.

Что касается Украины, в частности запуска баллистической ракеты "Орешник", способной нести ядерное оружие, направленное против Украины вблизи границы с Польшей и НАТО: это очередная опасная и непонятная эскалация этой войны, — заявила дипломатка. Поделиться

Брюс обратила внимание на то, что РФ решилась на этот удар, фактически в очередной раз проигнорировав мирные усилия Дональда Трампа и его команды.

На этом фоне она также предупредила международное сообщество о том, что действия России могут расширить и усилить войну.