В США злятся из-за насмешок Путина над усилиями Трампа
В США злятся из-за насмешок Путина над усилиями Трампа

Источник:  Радио Свобода

Команда американского лидера Дональда Трампа заявила, что считает "непонятной эскалацией" применение Россией баллистической ракеты "Орешник" против Украины. Кроме того, Вашингтон расценивает это как насмешку Кремля над миротворческими усилиями президента США.

Главные тезисы

  • Штаты возмущены, что Путину чихать на мирные переговоры.
  • Действия России могут расширить и усилить эту войну.

О реакции официального Вашингтона на новый российский удар "Орешником" рассказала заместитель постоянного представителя США при ООН Темми Брюс.

Что касается Украины, в частности запуска баллистической ракеты "Орешник", способной нести ядерное оружие, направленное против Украины вблизи границы с Польшей и НАТО: это очередная опасная и непонятная эскалация этой войны, — заявила дипломатка.

Брюс обратила внимание на то, что РФ решилась на этот удар, фактически в очередной раз проигнорировав мирные усилия Дональда Трампа и его команды.

На этом фоне она также предупредила международное сообщество о том, что действия России могут расширить и усилить войну.

Мы осуждаем постоянные атаки России на энергетические объекты Украины и другую гражданскую инфраструктуру. Эти нападения являются насмешками над делом мира, которое имеет первостепенное значение для мира и президента Трампа, — подчеркнула дипломатка.

