ПВО обезвредила 7 ракет и 247 дронов во время отражения атаки РФ
ПВО обезвредила 7 ракет и 247 дронов во время отражения атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
ПВО отчитывается о результатах своей работы
Ночью 12 и 13 января российские оккупанты совершали воздушное нападение 18 баллистическими Искандер-М/зенитными управляемыми ракетами С-300, 7 ракетами Искандер-К, а также 293 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

Главные тезисы

  • Произошло попадание баллистических/зенитных ракет и 48 ударных БПЛА на 24 локациях.
  • Атака продолжается, не игнорируйте воздушную тревогу.

ПВО отчитывается о результатах своей работы

В этот раз российские ракеты летели из Курской, Брянской, Воронежской Белгородской областей, а дроны по направлениям Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск, ТОТ АР Крыма.

Следует также отметить, что около 200 из них — "шахеды".

Удары "баллистикой" противник нанес из четырех локаций по Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Киевской областях.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 247 целей: 2 баллистические ракеты Искандер-М, 5 крылатых ракет Искандер-К и 240 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге, востоке и в центре.

Зафиксировано попадание баллистических/зенитных ракет и 48 ударных БПЛА на 24 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!

