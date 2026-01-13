ПВО обезвредила 7 ракет и 247 дронов во время отражения атаки РФ

Ночью 12 и 13 января российские оккупанты совершали воздушное нападение 18 баллистическими Искандер-М/зенитными управляемыми ракетами С-300, 7 ракетами Искандер-К, а также 293 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

ПВО отчитывается о результатах своей работы

В этот раз российские ракеты летели из Курской, Брянской, Воронежской Белгородской областей, а дроны по направлениям Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск, ТОТ АР Крыма.

Следует также отметить, что около 200 из них — "шахеды".

Удары "баллистикой" противник нанес из четырех локаций по Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Киевской областях.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 247 целей: 2 баллистические ракеты Искандер-М, 5 крылатых ракет Искандер-К и 240 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге, востоке и в центре. Поделиться

Зафиксировано попадание баллистических/зенитных ракет и 48 ударных БПЛА на 24 локациях.