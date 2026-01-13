ПВО обезвредила 7 ракет и 247 дронов во время отражения атаки РФ

Ночью 12 и 13 января российские оккупанты совершали воздушное нападение 18 баллистическими Искандер-М/зенитными управляемыми ракетами С-300, 7 ракетами Искандер-К, а также 293 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.
Главные тезисы
- Произошло попадание баллистических/зенитных ракет и 48 ударных БПЛА на 24 локациях.
- Атака продолжается, не игнорируйте воздушную тревогу.
ПВО отчитывается о результатах своей работы
В этот раз российские ракеты летели из Курской, Брянской, Воронежской Белгородской областей, а дроны по направлениям Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск, ТОТ АР Крыма.
Следует также отметить, что около 200 из них — "шахеды".
Удары "баллистикой" противник нанес из четырех локаций по Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Киевской областях.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание баллистических/зенитных ракет и 48 ударных БПЛА на 24 локациях.
Больше по теме
