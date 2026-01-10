"Время истекает". У Трампа лопнуло терпение из-за игор Путина

Инсайдеры из окружения американского лидера Дональда Трамп рассказали СМИ, что он уже устал от постоянных игр российского диктатора Владимира Путина и может принять роковые для РФ решения, если глава Кремля не согласится на серьезные шаги по завершению войны против Украины.

Путин все чаще раздражает Трампа

Как утверждают анонимные источники СМИ в Белом доме, российский диктатор переоценил терпение президента США.

Это привело к тому, что Трамп считает именно Путина главным препятствием на пути к достижению мира, а не Украину и Зеленского, как это было раньше.

Что важно понимать, неожиданный приказ американского лидера захватить нефтяной танкер под российским триколором, а также "зеленый свет" для нового законопроекта о санкциях были сигналом для Путина, прежде всего о том, что время для завершения войны истекает.

Трамп работает по принципу кнута и пряника. И я думаю, что у него закончились пряники, — заявил один из анонимных источников. Поделиться

Другой инсайдер рассказал журналистам, что глава Белого дома считает стратегию Кремля "два шага вперед, один шаг назад" все более "утомительной" для себя.