"Время истекает". У Трампа лопнуло терпение из-за игор Путина

Инсайдеры из окружения американского лидера Дональда Трамп рассказали СМИ, что он уже устал от постоянных игр российского диктатора Владимира Путина и может принять роковые для РФ решения, если глава Кремля не согласится на серьезные шаги по завершению войны против Украины.
Главные тезисы
- Трамп осознал, что Путин просто издевается над ним и его командой.
- Президент США уже отправил диктатору сигналы-предупреждения.
Путин все чаще раздражает Трампа
Как утверждают анонимные источники СМИ в Белом доме, российский диктатор переоценил терпение президента США.
Это привело к тому, что Трамп считает именно Путина главным препятствием на пути к достижению мира, а не Украину и Зеленского, как это было раньше.
Что важно понимать, неожиданный приказ американского лидера захватить нефтяной танкер под российским триколором, а также "зеленый свет" для нового законопроекта о санкциях были сигналом для Путина, прежде всего о том, что время для завершения войны истекает.
Другой инсайдер рассказал журналистам, что глава Белого дома считает стратегию Кремля "два шага вперед, один шаг назад" все более "утомительной" для себя.
Просто сейчас Дональд Трамп склоняется к мнению, что Путин играет в игру, у которой нет конца — это может подтолкнуть президента США к решительным и неожиданным шагам.
