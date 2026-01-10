Украинские войска разнесли 3 района сосредоточения армии РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, 9 января авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов.

Потери армии РФ по состоянию на 10 января 2026 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.01.26 ориентировочно составили:

личного состава — около 1 217 810 (+880) человек

танков — 11 530 (+4) ед.

артиллерийских систем — 35 908 (+16) ед.

РСЗО — 1 597 (+1) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня — 103 414 (+653) ед.

крылатых ракет — 4 155 (+18) ед.

автомобильной техники и автоцистерн — 73 510 (+84) ед.

специальной техники — 4 039 (+2) ед.

Вчера противник нанес два ракетных и 28 авиационных ударов, применил 36 ракет и сбросил 92 управляемых авиабомбы.

Кроме этого, произвел 3322 обстрела, в том числе 61 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6140 дронов-камикадзе.