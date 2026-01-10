Украинские войска разнесли 3 района сосредоточения армии РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, 9 января авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов.
Главные тезисы
- Начались 1 417 сутки полномасштабной войны России против Украины.
- В течение вчерашнего дня на фронте произошло 171 боевое столкновение.
Потери армии РФ по состоянию на 10 января 2026 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.01.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 217 810 (+880) человек
танков — 11 530 (+4) ед.
артиллерийских систем — 35 908 (+16) ед.
РСЗО — 1 597 (+1) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 103 414 (+653) ед.
крылатых ракет — 4 155 (+18) ед.
автомобильной техники и автоцистерн — 73 510 (+84) ед.
специальной техники — 4 039 (+2) ед.
Вчера противник нанес два ракетных и 28 авиационных ударов, применил 36 ракет и сбросил 92 управляемых авиабомбы.
Кроме этого, произвел 3322 обстрела, в том числе 61 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6140 дронов-камикадзе.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-