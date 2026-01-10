В России горит еще одна нефтебаза после атаки дронов

В Волгоградской области России загорелась местная нефтебаза после мощной атаки украинских ударных дронов. Об этом сообщает ставленник Кремля в регионе Андрей Бочаров, а также очевидцы.
Главные тезисы
- Власти РФ традиционно не раскрывают количество дронов, которым Украина атаковала их территории.
- Однако Минобороны России заявляет об обезвреживании якобы 67 целей.
Новая "бавовна" в России — первые подробности
Как утверждает сам Бочаров, в Октябрьском районе в результате падения обломков дронов вспыхнул пожар на нефтебазе.
Российский губернатор также добавил, что все соответствующие службы уже работают на месте инцидента.
Ставленик Путина в регионе подтвердил, что среди гражданского населения жертв и пострадавших нет.
Утром 10 января Минобороны России начало утверждать, что в минувшую ночь их ПВО якобы обезвредила 67 "украинских беспилотников":
11 — над акваторией Черного моря,
10 — над территорией Краснодарского края,
8 — над территорией Брянской области,
6 — над территорией Липецкой области,
4 — над территорией Калужской области,
4 — над акваторией Азовского моря,
5 — над территорией Республики Адыгея,
8 — над территорией Республики Крым,
3 — над территорией Московского региона, в том числе один, летевший на Москву,
2 — над территорией Белгородской области,
3 БПЛА — над территорией Костромской области,
1 — над территорией Воронежской области,
1 — над территорией Смоленской области,
1 — над территорией Тульской области.
