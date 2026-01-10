В России горит еще одна нефтебаза после атаки дронов
В России горит еще одна нефтебаза после атаки дронов

Новая "бавовна" в России - первые подробности
В Волгоградской области России загорелась местная нефтебаза после мощной атаки украинских ударных дронов. Об этом сообщает ставленник Кремля в регионе Андрей Бочаров, а также очевидцы.

  • Власти РФ традиционно не раскрывают количество дронов, которым Украина атаковала их территории.
  • Однако Минобороны России заявляет об обезвреживании якобы 67 целей.

Как утверждает сам Бочаров, в Октябрьском районе в результате падения обломков дронов вспыхнул пожар на нефтебазе.

Российский губернатор также добавил, что все соответствующие службы уже работают на месте инцидента.

Ставленик Путина в регионе подтвердил, что среди гражданского населения жертв и пострадавших нет.

Однако в случае эвакуации жителей близлежащих домов приведен в готовность пункт временного пребывания, — заявил Бочаров.

Утром 10 января Минобороны России начало утверждать, что в минувшую ночь их ПВО якобы обезвредила 67 "украинских беспилотников":

  • 11 — над акваторией Черного моря,

  • 10 — над территорией Краснодарского края,

  • 8 — над территорией Брянской области,

  • 6 — над территорией Липецкой области,

  • 4 — над территорией Калужской области,

  • 4 — над акваторией Азовского моря,

  • 5 — над территорией Республики Адыгея,

  • 8 — над территорией Республики Крым,

  • 3 — над территорией Московского региона, в том числе один, летевший на Москву,

  • 2 — над территорией Белгородской области,

  • 3 БПЛА — над территорией Костромской области,

  • 1 — над территорией Воронежской области,

  • 1 — над территорией Смоленской области,

  • 1 — над территорией Тульской области.

ПВО отчитывается об отражении вражеского нападения

