В России горит еще одна нефтебаза после атаки дронов

В Волгоградской области России загорелась местная нефтебаза после мощной атаки украинских ударных дронов. Об этом сообщает ставленник Кремля в регионе Андрей Бочаров, а также очевидцы.

Новая "бавовна" в России — первые подробности

Как утверждает сам Бочаров, в Октябрьском районе в результате падения обломков дронов вспыхнул пожар на нефтебазе.

Российский губернатор также добавил, что все соответствующие службы уже работают на месте инцидента.

Ставленик Путина в регионе подтвердил, что среди гражданского населения жертв и пострадавших нет.

Однако в случае эвакуации жителей близлежащих домов приведен в готовность пункт временного пребывания, — заявил Бочаров.

Утром 10 января Минобороны России начало утверждать, что в минувшую ночь их ПВО якобы обезвредила 67 "украинских беспилотников":