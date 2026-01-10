ПВО обезвредила 94 цели во время отражения новой атаки РФ

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 9-10 января армия РФ совершала нападение на Украину одной баллистической ракетой Искандер-М из Курской области и 121 ударным БпЛА типа Shahed, Гербер и беспилотниками других типов.
Главные тезисы
- Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
- Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 27 ударных БПЛА на 15 локациях.
ПВО отчитывается об отражении вражеского нападения
Новая российская атака началась еще в 18:00 9 января.
На этот раз дроны летели по направлениям: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — ТОТ АР Крым, около 80 из них — "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 27 ударных БпЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.
