ПВО обезвредила 94 цели во время отражения новой атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Воздушные Силы ВСУ
Read in English
Читати українською

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 9-10 января армия РФ совершала нападение на Украину одной баллистической ракетой Искандер-М из Курской области и 121 ударным БпЛА типа Shahed, Гербер и беспилотниками других типов.

Главные тезисы

  • Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
  • Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 27 ударных БПЛА на 15 локациях.

Новая российская атака началась еще в 18:00 9 января.

На этот раз дроны летели по направлениям: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — ТОТ АР Крым, около 80 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 94 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 27 ударных БпЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности! Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские защитники.

