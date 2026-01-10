Среди европейских лидеров все чаще стали раздаваться предложения по возобновлению контакта с российским диктатором Владимиром Путиным и его командой. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он поддерживает этот подход.

Зеленский заговорил о финальном этапе переговоров

По словам главы государства, он не возражает против взаимодействия европейских союзников с официальной Москвой.

Однако все это имеет смысл только в том случае, когда глава Кремля Путин действительно осознает серьезность и важность этих переговоров.

Я не против того, чтобы Европа вела переговоры с Россией, особенно сейчас, когда давление со стороны США усиливается и Европа начала говорить о гарантиях безопасности. Мы двигаемся к завершающему этапу, даже если пока не знаем, как он будет выглядеть. Владимир Зеленский Президент Украины

Глава государства обратил внимание на то, что последние действия страны-агрессорки указывают на то, что она до сих пор не готова к настоящей дипломатии или просто сознательно не хочет завершать войну.