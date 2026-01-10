В Европе призывают возобновить диалог с Путиным — Зеленский отреагировал

Среди европейских лидеров все чаще стали раздаваться предложения по возобновлению контакта с российским диктатором Владимиром Путиным и его командой. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он поддерживает этот подход.
Главные тезисы
- Зеленский пока не видит готовности Путина к реальным переговорам.
- Однако он рассчитывает, что Европа сможет склонить диктатора к диалогу.
Зеленский заговорил о финальном этапе переговоров
По словам главы государства, он не возражает против взаимодействия европейских союзников с официальной Москвой.
Однако все это имеет смысл только в том случае, когда глава Кремля Путин действительно осознает серьезность и важность этих переговоров.
Глава государства обратил внимание на то, что последние действия страны-агрессорки указывают на то, что она до сих пор не готова к настоящей дипломатии или просто сознательно не хочет завершать войну.
На этом фоне Зеленский еще раз четко дал понять, что Украина никогда не признает оккупированные территории Россией, а также будет делать все возможное, чтобы восстановить суверенитет над всей своей территорией в будущем.
