Международные резервы Украины побили исторический рекорд

За прошедший год международные резервы выросли более чем на 30% и достигли 57,3 миллиарда долларов. Что важно понимать, это самый высокий показатель за всю историю независимой Украины.
Главные тезисы
- Кабмин выплатил за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте 668,4 млн. дол. США.
- Текущий объем интернациональных резервов обеспечивает финансирование 5,9 месяца грядущего импорта.
Международные резервы Украины продолжают расти
Нацбанк обращает внимание на то, что в 2025 году Украина получила самую мощную мировую финансовую поддержку за весь период полномасштабной российской войны — речь идет о 52,4 млрд долларов США, согласно балансовым данным.
Наибольшее количество средств было получено:
от Европейского Союза — 32,7 млрд дол. США;
через счета Всемирного банка — 13,2 млрд дол. США;
от Канады — 3,4 млрд дол. США;
от МВФ — 0,9 млрд дол. США;
от Банка развития Совета Европы — 0,2 млрд. дол. США.
Более того, Украина получила 2,0 млрд дол. США в рамках соглашения с Великобританией.
Также указано, что в прошлом году страна получила более 3,3 млрд дол. США благодаря размещению валютных ОВГЗ.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-