Международные резервы Украины побили исторический рекорд
Международные резервы Украины побили исторический рекорд

НБУ
Международные резервы Украины продолжают расти
За прошедший год международные резервы выросли более чем на 30% и достигли 57,3 миллиарда долларов. Что важно понимать, это самый высокий показатель за всю историю независимой Украины.

Главные тезисы

  • Кабмин выплатил за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте 668,4 млн. дол. США.
  • Текущий объем интернациональных резервов обеспечивает финансирование 5,9 месяца грядущего импорта.

Международные резервы Украины продолжают расти

Нацбанк обращает внимание на то, что в 2025 году Украина получила самую мощную мировую финансовую поддержку за весь период полномасштабной российской войны — речь идет о 52,4 млрд долларов США, согласно балансовым данным.

Наибольшее количество средств было получено:

  • от Европейского Союза — 32,7 млрд дол. США;

  • через счета Всемирного банка — 13,2 млрд дол. США;

  • от Канады — 3,4 млрд дол. США;

  • от МВФ — 0,9 млрд дол. США;

  • от Банка развития Совета Европы — 0,2 млрд. дол. США.

Более того, Украина получила 2,0 млрд дол. США в рамках соглашения с Великобританией.

Эти средства не были отнесены к международным резервам Украины в связи с их ограниченным (целевым) назначением по использованию.

Также указано, что в прошлом году страна получила более 3,3 млрд дол. США благодаря размещению валютных ОВГЗ.

