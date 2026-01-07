Россия использует новый способ для вербовки иностранцев на войну
Россия вербует южноафриканцев с помощью Discord
Читати українською
Источник:  Bloomberg

Согласно данным Bloomberg, страна-агрессорка РФ начала использовать игровое приложение Discord, чтобы вербовать иностранцев на войну против Украины. Так, в центре внимания оказалась Южно-Африканская Республика, ведь ее граждане успели не только повоевать, но и погибнуть.

Главные тезисы

  • Иностранным гражданам предлагали контракт с армией РФ возле Санкт-Петербурга.
  • Россия также активно вербует граждан Кении, Камеруна и Буркина-Фасо.

Как удалось узнать журналистам, граждане ЮАР в возрасте около 20 лет покинули Южную Африку и отправились на украинский фронт.

Их завербовали во время переписки в игровом приложении — это сделал аноним с никнеймом @Dash.

В рамках расследования стало известно, что молодым людям было предложено подписать годовой контракт в российской армии на территории Санкт-Петербурга.

После базовой подготовки один из солдат погиб на передовой в Луганской области в октябре 2024 года, а местонахождение другого неизвестно.

Такое стремительное развитие события спровоцировало громкий скандал в ЮАР, ведь война за иностранное государство или ее поддержка признана незаконной в этой стране.

В конце ноября арестована женщина из государственного радио и четыре мужчины по обвинению в вербовке, им предъявлены обвинения, а следующее слушание назначено на 10 февраля.

Кроме того, указано, что страна-агрессор РФ активно вербует также граждан Кении, Камеруна и Буркина-Фасо.

Бойцы подразделения ГУР "Братство" провели успешную операцию

