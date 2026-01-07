Росія використовує новий спосіб для вербування іноземців на війну

Згідно з даними Bloomberg, країна-агресорка РФ почала використовувати ігровий застосунок Discord, щоб вербувати іноземців на війну проти України. Так, у центрі уваги опинилася Південно-Африканська Республіка, адже її громадяни встигли не лише повоювати, а й загинути.

Росія вербує південноафриканців через Discord

Як вдалося дізнатися журналістам, громадяни ПАР віком близько 20 років покинули Південну Африку й вирушили на український фронт.

Їх завербували під час листування в ігровому застосунку — це зробила анонімна особа з нікнеймом @Dash.

У межах розслідування стало відомо, що юнакам запропонували підписати річний контракт у російській армії біля Санкт-Петербурга.

Після базової підготовки один із солдатів загинув на передовій у Луганській області у жовтні 2024 року, а місцезнаходження іншого наразі невідоме. Поширити

Такий стрімкий розвиток події спровокував гучний скандал у ПАР, адже війна за іноземну державу або її підтримка визнана незаконною в цій країні останні десятиліття.

Наприкінці листопада арештовано жінку з державного радіо та чотирьох чоловіків за звинуваченням у вербуванні, їм висунуті звинувачення, а наступне слухання призначене на 10 лютого. Поширити

Окрім того, наголошується, що країна-агресорка РФ активно вербує також громадян Кенії, Камеруна та Буркіна-Фасо.