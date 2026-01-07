Росія використовує новий спосіб для вербування іноземців на війну

Згідно з даними Bloomberg, країна-агресорка РФ почала використовувати ігровий застосунок Discord, щоб вербувати іноземців на війну проти України. Так, у центрі уваги опинилася Південно-Африканська Республіка, адже її громадяни встигли не лише повоювати, а й загинути.
Головні тези:
- Іноземним громадянам пропонували контракт у російській армії біля Санкт-Петербурга.
- Росія також активно вербує громадян Кенії, Камеруну та Буркіна-Фасо.
Росія вербує південноафриканців через Discord
Як вдалося дізнатися журналістам, громадяни ПАР віком близько 20 років покинули Південну Африку й вирушили на український фронт.
Їх завербували під час листування в ігровому застосунку — це зробила анонімна особа з нікнеймом @Dash.
У межах розслідування стало відомо, що юнакам запропонували підписати річний контракт у російській армії біля Санкт-Петербурга.
Такий стрімкий розвиток події спровокував гучний скандал у ПАР, адже війна за іноземну державу або її підтримка визнана незаконною в цій країні останні десятиліття.
Окрім того, наголошується, що країна-агресорка РФ активно вербує також громадян Кенії, Камеруна та Буркіна-Фасо.
