Воїни ГУР здійснили глибокий рейд у тил російських військ — відео

Диверсійно-розвідувальна група підрозділу “Братство”, яка є частиною “Спецпідрозділу Тимура” ГУР МО України, здійснила глибокий рейд у тил російських загарбників в районі Каховського водосховища.
Головні тези:
- Загалом вдалося знешкодити 6 російських загарбників.
- Генерал-лейтенант Кирило Буданов уже відзначив бійців і командирів підрозділу “Братство” державними та відомчими нагородами.
Бійці підрозділу ГУР “Братство” провели успішну операцію
Вона була реалізована минулого місяця у межах спецоперації на Запорізькому напрямку.
Під час бойового виходу воєнні розвідники встигли знищити двох солдатів РФ, двох — поранили, а ще двох — взяли в полон.
За словами українських розвідників, полонені загарбники розповіли їм дуже важливі дані, насамперед стосовно місць перебування російських офіцерів, позицій артилерії, операторів БпЛА, районів зосередження особового складу, техніки та складів з боєприпасами.
