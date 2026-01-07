Воїни ГУР здійснили глибокий рейд у тил російських військ — відео

Диверсійно-розвідувальна група підрозділу “Братство”, яка є частиною “Спецпідрозділу Тимура” ГУР МО України, здійснила глибокий рейд у тил російських загарбників в районі Каховського водосховища.

Бійці підрозділу ГУР “Братство” провели успішну операцію

Вона була реалізована минулого місяця у межах спецоперації на Запорізькому напрямку.

Під час бойового виходу воєнні розвідники встигли знищити двох солдатів РФ, двох — поранили, а ще двох — взяли в полон.

Після цього бійці "Братства" здійснили складний і тривалий супровід полонених — на відстань близько 27 кілометрів — та вивели їх на підконтрольну Україні територію.

За словами українських розвідників, полонені загарбники розповіли їм дуже важливі дані, насамперед стосовно місць перебування російських офіцерів, позицій артилерії, операторів БпЛА, районів зосередження особового складу, техніки та складів з боєприпасами.