Воїни ГУР здійснили глибокий рейд у тил російських військ — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Воїни ГУР здійснили глибокий рейд у тил російських військ — відео

ГУР
ГУР
Read in English

 Диверсійно-розвідувальна група підрозділу “Братство”, яка є частиною “Спецпідрозділу Тимура” ГУР МО України, здійснила глибокий рейд у тил російських загарбників в районі Каховського водосховища.

Головні тези:

  • Загалом вдалося знешкодити 6 російських загарбників.
  • Генерал-лейтенант Кирило Буданов уже відзначив бійців і командирів підрозділу “Братство” державними та відомчими нагородами.

Бійці підрозділу ГУР “Братство” провели успішну операцію

Вона була реалізована минулого місяця у межах спецоперації на Запорізькому напрямку.

Під час бойового виходу воєнні розвідники встигли знищити двох солдатів РФ, двох — поранили, а ще двох — взяли в полон.

Після цього бійці “Братства” здійснили складний і тривалий супровід полонених — на відстань близько 27 кілометрів — та вивели їх на підконтрольну Україні територію.

За словами українських розвідників, полонені загарбники розповіли їм дуже важливі дані, насамперед стосовно місць перебування російських офіцерів, позицій артилерії, операторів БпЛА, районів зосередження особового складу, техніки та складів з боєприпасами.

Проведена операція підтвердила наявність серйозних прогалин у системі фронтової оборони противника: ворог не очікує активних дій українських розвідників у глибині своїх позицій і не здатен чинити ефективний опір в тилу, — пояснили в ГУР.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українські воїни уразили російську нафтобазу та склад МТЗ — відео
Генштаб ЗСУ
Сили оборони звітують про результати своєї роботи
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Україна не ховається". Зеленський анонсував важливі переговори зі США
Володимир Зеленський
Зеленський
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Путін цинічно звинуватив Господа у початку війни проти України
Путін фактично звинуватив Бога у своїх злочинах

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?