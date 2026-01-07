Воины ГУР совершили глубокий рейд в тыл российских войск — видео

Диверсионно-разведывательная группа подразделения "Братство", которая является частью "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины, совершила глубокий рейд в тыл российских захватчиков в районе Каховского водохранилища.

Бойцы подразделения ГУР "Братство" провели успешную операцию

Она была реализована в прошлом месяце в рамках спецоперации на Запорожском направлении.

Во время боевого выхода военные разведчики успели уничтожить двух солдат РФ, двоих ранили, а еще двоих взяли в плен.

После этого бойцы "Братства" осуществили сложное и длительное сопровождение пленных — на расстояние около 27 километров — и вывели их на подконтрольную Украине территорию.

По словам украинских разведчиков, пленные рассказали им очень важные данные, в первую очередь о местах пребывания российских офицеров, позициях артиллерии, операторах БпЛА, районах сосредоточения личного состава, техники и складов с боеприпасами.