Воины ГУР совершили глубокий рейд в тыл российских войск — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Воины ГУР совершили глубокий рейд в тыл российских войск — видео

ГУР
Бойцы подразделения ГУР "Братство" провели успешную операцию
Read in English
Читати українською

Диверсионно-разведывательная группа подразделения "Братство", которая является частью "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины, совершила глубокий рейд в тыл российских захватчиков в районе Каховского водохранилища.

Главные тезисы

  • В общей сложности удалось обезвредить 6 российских захватчиков.
  • Генерал-лейтенант Кирилл Буданов уже наградил бойцов и командиров подразделения "Братство".

Бойцы подразделения ГУР "Братство" провели успешную операцию

Она была реализована в прошлом месяце в рамках спецоперации на Запорожском направлении.

Во время боевого выхода военные разведчики успели уничтожить двух солдат РФ, двоих ранили, а еще двоих взяли в плен.

После этого бойцы "Братства" осуществили сложное и длительное сопровождение пленных — на расстояние около 27 километров — и вывели их на подконтрольную Украине территорию.

По словам украинских разведчиков, пленные рассказали им очень важные данные, в первую очередь о местах пребывания российских офицеров, позициях артиллерии, операторах БпЛА, районах сосредоточения личного состава, техники и складов с боеприпасами.

Проведенная операция подтвердила наличие серьезных пробелов в системе фронтовой обороны противника: враг не ожидает активных действий украинских разведчиков в глубине своих позиций и не способен оказывать эффективное сопротивление в тылу,  — заявили в ГУР.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские воины поразили российскую нефтебазу и склад МТС — видео
Генштаб ВСУ
Силы обороны отчитываются о результатах своей работы
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Украина не прячется". Зеленский анонсировал важные переговоры с США
Владимир Зеленский
Украина готовится к новым переговорам с США
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин цинично обвинил Господа в начале войны против Украины
Путин фактически обвинил Бога в своих преступлениях

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?