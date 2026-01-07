Почему три месяца не происходят обмены военнопленными с РФ — ответ Зеленского

Обмены пленными не происходили с октября прошлого года, поскольку Россия тормозит этот вопрос, понимая, насколько он важен для Украины.
Главные тезисы
- Россия тормозит обмены военнопленными с Украиной из-за рассмотрения этого вопроса как давления на Украину.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил о проведении активных дипломатических действий для разблокирования обменов пленными.
- Обмены военнопленными для Украины являются важным и болезненным вопросом, поэтому страна прилагает усилия для их разблокирования.
Россия тормозит обмены пленными.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами. Он подчеркнул, что паузы в обменах пленными связаны с тем, что для страны-агрессорки они являются давлением на Украину.
Зеленский добавил, что Украина будет делать все, чтобы разблокировать обмен военнопленных.
Лидер страны отметил, что именно поэтому новый глава Офиса будет заниматься и обменами также вместе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым. Он добавил, что это один из вопросов украинской переговорной группы.
