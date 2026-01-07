Почему три месяца не происходят обмены военнопленными с РФ — ответ Зеленского

Обмены пленными не происходили с октября прошлого года, поскольку Россия тормозит этот вопрос, понимая, насколько он важен для Украины.

Россия тормозит обмены пленными.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами. Он подчеркнул, что паузы в обменах пленными связаны с тем, что для страны-агрессорки они являются давлением на Украину.

Украина находит свои дипломатические давления на Россию, чтобы она окончила войну. Россия понимает, что обмены военнопленными для нас вопроса важный, болезненный и поэтому она именно все это тормозит. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский добавил, что Украина будет делать все, чтобы разблокировать обмен военнопленных.

Вопросами обмена занимался координационный штаб и занимался также и Кирилл Буданов, и СБУ, и глава моего Офиса Андрей Ермак. И всегда человек на этом посту должен заниматься, потому что это очень важный вопрос. Поделиться

Лидер страны отметил, что именно поэтому новый глава Офиса будет заниматься и обменами также вместе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым. Он добавил, что это один из вопросов украинской переговорной группы.