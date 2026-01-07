Почему три месяца не происходят обмены военнопленными с РФ — ответ Зеленского
Категория
Украина
Дата публикации

Почему три месяца не происходят обмены военнопленными с РФ — ответ Зеленского

Зеленский
Читати українською
Источник:  online.ua

Обмены пленными не происходили с октября прошлого года, поскольку Россия тормозит этот вопрос, понимая, насколько он важен для Украины.

Главные тезисы

  • Россия тормозит обмены военнопленными с Украиной из-за рассмотрения этого вопроса как давления на Украину.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил о проведении активных дипломатических действий для разблокирования обменов пленными.
  • Обмены военнопленными для Украины являются важным и болезненным вопросом, поэтому страна прилагает усилия для их разблокирования.

Россия тормозит обмены пленными.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами. Он подчеркнул, что паузы в обменах пленными связаны с тем, что для страны-агрессорки они являются давлением на Украину.

Украина находит свои дипломатические давления на Россию, чтобы она окончила войну. Россия понимает, что обмены военнопленными для нас вопроса важный, болезненный и поэтому она именно все это тормозит.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский добавил, что Украина будет делать все, чтобы разблокировать обмен военнопленных.

Вопросами обмена занимался координационный штаб и занимался также и Кирилл Буданов, и СБУ, и глава моего Офиса Андрей Ермак. И всегда человек на этом посту должен заниматься, потому что это очень важный вопрос.

Лидер страны отметил, что именно поэтому новый глава Офиса будет заниматься и обменами также вместе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым. Он добавил, что это один из вопросов украинской переговорной группы.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина вернула группу тяжелобольных защитников из российского плена — первые фото
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
защитники
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина вернула из российского плена 185 военных и 20 гражданских — первые фото
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
обмен
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия готовит провокации в связи с обменом военнопленными — Зеленский
обмен

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?