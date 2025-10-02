Украина вернула из российского плена 185 военных и 20 гражданских — первые фото

2 октября состоялся комбинированный обмен: Украина вернула из плена РФ 205 военных и гражданских граждан.
Главные тезисы
- Украина вернула из российского плена 205 граждан, включая 185 военных и 20 гражданских.
- Проведен комбинированный обмен, в результате которого вернули домой представителей разных военных подразделений, в том числе тех, кто отстаивал страну на разных направлениях.
- Освобожденные получат медицинскую и психологическую помощь, а также государственные выплаты.
205 украинцев вернулись домой из российского плена
Сегодня по поручению Президента Украины Владимира Зеленского Координационным штабом проведен комбинированный обмен пленными.
Домой возвращаются военнослужащие ВСУ, в частности, представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, ТРО, ДШУ, а также Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы. Кроме солдат и сержантов удалось также уволить офицеров.
Освобожденные военнослужащие защищали страну на Луганском, Донецком, Харьковском, Запорожском, Херсонском, Киевском, Сумском и Черниговском направлениях.
Среди освобожденных сегодня снова есть защитники Мариуполя. Домой также возвращаются попавшие в плен нацгвардейцы, охраняя ЧАЭС.
Практически все освобожденные военные и гражданские украинцы сегодня находились в неволе с 2022 года.
Освобожденные из плена пройдут полное медицинское освидетельствование, получат помощь по физической и психологической реабилитации и все предусмотренные государством выплаты.
Координационный штаб продолжает работу по поиску, документированию и возвращению каждого находящегося в российской неволе.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-