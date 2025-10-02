Украина вернула из российского плена 185 военных и 20 гражданских — первые фото

2 октября состоялся комбинированный обмен: Украина вернула из плена РФ 205 военных и гражданских граждан.

205 украинцев вернулись домой из российского плена

Сегодня по поручению Президента Украины Владимира Зеленского Координационным штабом проведен комбинированный обмен пленными.

Из российской неволи освобождены 185 военных и 20 гражданских украинцев — часть из них обменена согласно договоренностям в Стамбуле, часть — в рамках очередного, 69-го обмена. Поделиться

Домой возвращаются военнослужащие ВСУ, в частности, представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, ТРО, ДШУ, а также Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы. Кроме солдат и сержантов удалось также уволить офицеров.

Освобожденные военнослужащие защищали страну на Луганском, Донецком, Харьковском, Запорожском, Херсонском, Киевском, Сумском и Черниговском направлениях.

Среди освобожденных сегодня снова есть защитники Мариуполя. Домой также возвращаются попавшие в плен нацгвардейцы, охраняя ЧАЭС.

Молодому освобожденному Защитнику исполнилось 26 лет. Самому старшему — 59 лет. Поделиться

Практически все освобожденные военные и гражданские украинцы сегодня находились в неволе с 2022 года.

Освобожденные из плена пройдут полное медицинское освидетельствование, получат помощь по физической и психологической реабилитации и все предусмотренные государством выплаты.

Координационный штаб продолжает работу по поиску, документированию и возвращению каждого находящегося в российской неволе.