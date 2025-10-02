Україна повернула з російського полону 185 військових та 20 цивільних — перші фото
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна повернула з російського полону 185 військових та 20 цивільних — перші фото

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
обмін

2 жовтня відбувся комбінований обмін: Україна повернула з полону РФ 205 військових та цивільних громадян.

Головні тези:

  • Україна успішно провела комбінований обмін з Росією, повернувши додому 185 військових та 20 цивільних.
  • Серед визволених є представники різних військових підрозділів, які відстоювали країну на різних напрямках.
  • Звільнені отримають медичну та психологічну допомогу, а також передбачені державою виплати.

205 українців повернулися додому з російського полону

Сьогодні, за дорученням Президента України Володимира Зеленського, Координаційним штабом проведено комбінований обмін полоненими.

З російської неволі визволено 185 військових та 20 цивільних українців — частину з них обміняно згідно з домовленостями у Стамбулі, частину — в межах чергового, 69-го обміну.

Наші вдома

Додому повертаються військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби. Окрім солдатів та сержантів вдалося також звільнити офіцерів.

Звільнені військовослужбовці захищали країну на Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Київському, Сумському та Чернігівському напрямках.

Наші вдома

Серед визволених сьогодні знову є Оборонці Маріуполя. Додому також повертаються нацгвардійці, які потрапили в полон, охороняючи ЧАЕС.

Наймолодшому звільненому Захиснику виповнилося 26 років. Найстаршому — 59 років.

Практично усі визволені сьогодні військові та цивільні українці перебували в неволі з 2022 року.

Наші вдома

Звільнені з полону пройдуть повний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації та усі передбачені державою виплати.

Координаційний штаб продовжує роботу з пошуку, документування та повернення кожного, хто перебуває в російській неволі.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна повернула з полону Росії ще 307 захисників
Володимир Зеленський
307 захисників повернулися з полону РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна повернула групу важкохворих захисників із російського полону — перші фото
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
захисники
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна повернула з російського полону 84 громадян — перші фото
Володимир Зеленський
обмін

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?