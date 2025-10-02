Україна повернула з російського полону 185 військових та 20 цивільних — перші фото

2 жовтня відбувся комбінований обмін: Україна повернула з полону РФ 205 військових та цивільних громадян.

205 українців повернулися додому з російського полону

Сьогодні, за дорученням Президента України Володимира Зеленського, Координаційним штабом проведено комбінований обмін полоненими.

З російської неволі визволено 185 військових та 20 цивільних українців — частину з них обміняно згідно з домовленостями у Стамбулі, частину — в межах чергового, 69-го обміну.

Наші вдома

Додому повертаються військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби. Окрім солдатів та сержантів вдалося також звільнити офіцерів.

Звільнені військовослужбовці захищали країну на Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Київському, Сумському та Чернігівському напрямках.

Наші вдома

Серед визволених сьогодні знову є Оборонці Маріуполя. Додому також повертаються нацгвардійці, які потрапили в полон, охороняючи ЧАЕС.

Наймолодшому звільненому Захиснику виповнилося 26 років. Найстаршому — 59 років.

Практично усі визволені сьогодні військові та цивільні українці перебували в неволі з 2022 року.

Наші вдома

Звільнені з полону пройдуть повний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації та усі передбачені державою виплати.

Координаційний штаб продовжує роботу з пошуку, документування та повернення кожного, хто перебуває в російській неволі.