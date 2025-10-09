Россия готовит провокации в связи с обменом военнопленными — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что секретарь СНБО Рустем Умеров проводит переговоры с помощником Путина Владимиром Мединским об очередном обмене и предупредил, что Россия готовит провокации.

Зеленский предупредил об очередных провокациях РФ на фоне обмена пленными

Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами.

Обмены. Сложные переговоры по спискам проводит Умеров с Мединским. Нам понятно из данных Службы внешней разведки Украины, что хотят делать русские. Они хотят наполнять списки украинцев только со своей стороны, невзирая на наш запрос. И нам известно, что они хотят привозить некоторых пленных в Беларусь, заставлять их записывать видеообращение к родителям, словно украинские власти не забирают: заберите нас, вот мы в Беларуси, заберите нас. Готовятся такие русские провокации. Владимир Зеленский Президент Украины

Он назвал это попыткой давления на Украину.

Но мы делаем все, чтобы были реализованы все предварительные договоренности об обменах, а речь шла о разных этапах обменов. Работаем, чтобы вернуть всех наших людей домой. Поделиться

Напомним, 16 мая прошел первый раунд переговоров в Стамбуле. Украинский возглавлял тогда министр обороны, а ныне секретарь СНБО Рустем Умеров, русский — помощник Путина Владимир Мединский. По результатам переговоров была достигнута договоренность, в частности об обмене пленными в формате «1000 на 1000».