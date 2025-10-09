Россия готовит провокации в связи с обменом военнопленными — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что секретарь СНБО Рустем Умеров проводит переговоры с помощником Путина Владимиром Мединским об очередном обмене и предупредил, что Россия готовит провокации.
Главные тезисы
- Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о возможных провокациях со стороны России в связи с обменом военнопленными.
- Договоренности об обмене пленными уже достигнуты на переговорах в Стамбуле между украинской и российской делегациями.
- Сложные переговоры ведутся по спискам, что может повлиять на результативность процесса обмена военнопленными.
Зеленский предупредил об очередных провокациях РФ на фоне обмена пленными
Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами.
Он назвал это попыткой давления на Украину.
Напомним, 16 мая прошел первый раунд переговоров в Стамбуле. Украинский возглавлял тогда министр обороны, а ныне секретарь СНБО Рустем Умеров, русский — помощник Путина Владимир Мединский. По результатам переговоров была достигнута договоренность, в частности об обмене пленными в формате «1000 на 1000».
2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров между делегациями Украины и РФ, в ходе которого удалось договориться об обмене военнопленными двух категорий — раненых и тяжелораненых, а также молодых воинов до 25 лет — в формате «всех на всех». Кроме того, был согласован вопрос обмена телами погибших военных.
