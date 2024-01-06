Как проходят переговоры с Россией об обмене пленными — видео

Руководитель пресс-службы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко объяснил журналисту online.ua, почему процесс возвращения наших пленников из российского плена крайне сложный и длительный.

Почему не удается быстро возвращать украинских пленных

В Украине еще в марте 2022 года был создан Координационный штаб по вопросам обращения с пленными.

Что важно понимать, в России такой структуры вообще нет, поэтому процесс переговоров по обмену крайне непрост.

Это сложно, это неприятно. И проводить переговоры с такой противоположной стороной всегда очень и очень тяжело. Поделиться

Кроме того, указано, что каждый обмен – это уникальный успех всего общества, всех людей Координационного штаба, специалистов, которые этим занимаются. Все государственные структуры, которые этим занимаются.

Это сложный процесс, которым занимаются специалисты. Бывает такое, что семьи начинают говорить, что вот кто-то им написал, заплатите деньги, мы вашего родного вернем. Это мошенники, которые, к сожалению, только ваши деньги заберут. И такие попытки, какие-то переговоры пробовать вести, они могут только навредить большим обменам. Поделиться

Почему локальные обмены пленными вредят большим обменам

По словам Петра Яценко, небольшие, мелкие обмены, которые бывают во время боевых действий, так называемые полевые обмены, абсолютно не меняют ситуацию, потому что это небольшое количество возвращающихся с той стороны людей.

Для Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными крайне важен процесс, когда возвращаются ежемесячно хотя бы сотня наших пленников.