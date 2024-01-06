Як відбуваються перемовини з Росією про обміни полоненими — відео

Керівник пресслужби Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко пояснив журналісту online.ua, чому процес повернення наших бранців з російського полону є вкрай складним та довготривалим.

Чому не вдається швидко повертати українських полонених

В Україні ще в березні 2022 року створили Координаційний штаб з питань поводження з полоненими.

Що важливо розуміти, в Росії такої структури взагалі немає, тому процес переговорів щодо обміну є вкрай непростим.

Це складно, це неприємно. І проводити переговори з такою протилежною стороною завжди дуже і дуже важко. Поширити

Окрім того, наголошується, що кожний обмін – це унікальний успіх всього нашого суспільства, всіх людей Координаційного штабу, фахівців, які цим займаються. Всіх державних структур, які цим займаються.

Це складний процес, яким займаються професіонали. Буває таке, що родини починають казати, що ось, хтось їм написав, заплатіть гроші, ми вашого рідного повернемо. Це шахраї, які, на жаль, тільки ваші гроші заберуть.І такі намагання, якісь перемовини пробувати вести, вони можуть тільки зашкодити великим обмінам. Поширити

Чому локальні обміни полоненими шкодять великим обмінам

За словами Петра Яценка невеличкі, дрібні обміни, які бувають під час бойових дій, так звані польові обміни, абсолютно не вирішують ситуацію, тому що це невеличка кількість людей, які повертаються з того боку.

Для Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими вкрай важливим є процес, коли повертаються щомісяця хоча б сотня наших бранців.