Росія готує провокації у зв'язку з обміном військовополоненими — Зеленський
Росія готує провокації у зв'язку з обміном військовополоненими — Зеленський

обмін
Джерело:  Укрінформ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що секретар РНБО Рустем Умєров проводить переговори з помічником Путіна Володимиром Мединським про черговий обмін, і попередив, що Росія готує провокації.

Головні тези:

  • Зеленський зазначив, що Росія готує провокації у зв'язку з обміном військовополоненими.
  • На переговорах між українською та російською делегаціями у Стамбулі досягнуті домовленості про обмін полоненими.
  • У контексті обміну військовополоненими обговорюються складні списки, що можуть вплинути на результативність процесу.

Зеленський попередив про чергові провокації РФ на тлі обміну полоненими

Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами.

Обміни. Складні перемовини щодо списків проводить Умєров з Мединським. Нам зрозуміло з даних Служби зовнішньої розвідки України, що хочуть робити рускіє. Вони хочуть наповнювати списки українців тільки зі свого боку, попри наш запит. І нам відомо, що вони хочуть привозити деяких полонених у Білорусь, примушувати їх записувати відеозвернення до батьків, немов українська влада не забирає: заберіть нас, ось ми в Білорусі, заберіть нас. Готуються такі російські провокації.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Він назвав це спробою тиску на Україну.

Але ми робимо все, щоб були реалізовані всі попередні домовленості про обміни, а йшлося про різні етапи обмінів. Працюємо, щоб повернути всіх наших людей додому.

Нагадаємо, 16 травня відбувся перший раунд переговорів у Стамбулі. Українську очолював тоді міністр оборони, а нині секретар РНБО Рустем Умєров, російську — помічник Путіна Володимир Мединський. За результатом переговорів була досягнута домовленість, зокрема, про обмін полоненими у форматі «1000 на 1000».

2 червня у Стамбулі пройшов другий раунд переговорів між делегаціями України та РФ, під час якого вдалося домовитися про обмін військовополоненими двох категорій — поранених і важкопоранених, а також молодих воїнів віком до 25 років — у форматі «всіх на всіх». Крім того, було узгоджено питання обміну тілами загиблих військових.

