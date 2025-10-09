Росія готує провокації у зв'язку з обміном військовополоненими — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що секретар РНБО Рустем Умєров проводить переговори з помічником Путіна Володимиром Мединським про черговий обмін, і попередив, що Росія готує провокації.

Зеленський попередив про чергові провокації РФ на тлі обміну полоненими

Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами.

Обміни. Складні перемовини щодо списків проводить Умєров з Мединським. Нам зрозуміло з даних Служби зовнішньої розвідки України, що хочуть робити рускіє. Вони хочуть наповнювати списки українців тільки зі свого боку, попри наш запит. І нам відомо, що вони хочуть привозити деяких полонених у Білорусь, примушувати їх записувати відеозвернення до батьків, немов українська влада не забирає: заберіть нас, ось ми в Білорусі, заберіть нас. Готуються такі російські провокації. Володимир Зеленський Президент України

Він назвав це спробою тиску на Україну.

Але ми робимо все, щоб були реалізовані всі попередні домовленості про обміни, а йшлося про різні етапи обмінів. Працюємо, щоб повернути всіх наших людей додому. Поширити

Нагадаємо, 16 травня відбувся перший раунд переговорів у Стамбулі. Українську очолював тоді міністр оборони, а нині секретар РНБО Рустем Умєров, російську — помічник Путіна Володимир Мединський. За результатом переговорів була досягнута домовленість, зокрема, про обмін полоненими у форматі «1000 на 1000».