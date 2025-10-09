Росія готує провокації у зв'язку з обміном військовополоненими — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що секретар РНБО Рустем Умєров проводить переговори з помічником Путіна Володимиром Мединським про черговий обмін, і попередив, що Росія готує провокації.
Головні тези:
- Зеленський зазначив, що Росія готує провокації у зв'язку з обміном військовополоненими.
- На переговорах між українською та російською делегаціями у Стамбулі досягнуті домовленості про обмін полоненими.
- У контексті обміну військовополоненими обговорюються складні списки, що можуть вплинути на результативність процесу.
Зеленський попередив про чергові провокації РФ на тлі обміну полоненими
Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами.
Він назвав це спробою тиску на Україну.
Нагадаємо, 16 травня відбувся перший раунд переговорів у Стамбулі. Українську очолював тоді міністр оборони, а нині секретар РНБО Рустем Умєров, російську — помічник Путіна Володимир Мединський. За результатом переговорів була досягнута домовленість, зокрема, про обмін полоненими у форматі «1000 на 1000».
2 червня у Стамбулі пройшов другий раунд переговорів між делегаціями України та РФ, під час якого вдалося домовитися про обмін військовополоненими двох категорій — поранених і важкопоранених, а також молодих воїнів віком до 25 років — у форматі «всіх на всіх». Крім того, було узгоджено питання обміну тілами загиблих військових.
