Чому три місяці не відбуваються обміни військовополоненими з РФ — відповідь Зеленського

Обміни полоненими не відбувались з жовтня минулого року, оскільки Росія гальмує це питання, розуміючи, наскільки воно важливе для України.
Головні тези:
- Обміни військовополоненими з РФ не відбуваються через гальмування з боку Росії, яка розглядає це як тиск на Україну.
- Президент України Володимир Зеленський заявив про активні дипломатичні дії для розблокування обмінів полоненими.
Росія гальмує обміни полоненими — Зеленський
Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами. Він наголосив, що паузи в обмінах полоненими пов'язані з тим, що для країни-агресорки вони є тиском на Україну.
Зеленський додав, що Україна робитиме все, щоб розблоковувати обміни військовополонених.
Лідер країни зауважив, що саме тому новий очільник Офісу буде займатися і обмінами також разом із секретарем РНБО Рустемом Умєровим. Він додав, що це є одним з питань української переговорної групи.
