Чому три місяці не відбуваються обміни військовополоненими з РФ — відповідь Зеленського
Категорія
Україна
Дата публікації

Чому три місяці не відбуваються обміни військовополоненими з РФ — відповідь Зеленського

Зеленський
Джерело:  online.ua

Обміни полоненими не відбувались з жовтня минулого року, оскільки Росія гальмує це питання, розуміючи, наскільки воно важливе для України.

Головні тези:

  • Обміни військовополоненими з РФ не відбуваються через гальмування з боку Росії, яка розглядає це як тиск на Україну.
  • Президент України Володимир Зеленський заявив про активні дипломатичні дії для розблокування обмінів полоненими.

Росія гальмує обміни полоненими — Зеленський

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами. Він наголосив, що паузи в обмінах полоненими пов'язані з тим, що для країни-агресорки вони є тиском на Україну.

Україна знаходить свої дипломатичні тиски на Росію, щоб вона закінчила війну. Росія розуміє, що обміни військовополоненими для нас питання важливе, болюче і тому вона саме все це гальмує.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Зеленський додав, що Україна робитиме все, щоб розблоковувати обміни військовополонених.

Питаннями щодо обмінів займався координаційний штаб і займався також і Кирило Буданов, і СБУ, і голова мого Офісу Андрій Єрмак. І завжди людина на цій посаді повинна займатися, тому що це дуже важливе питання.

Лідер країни зауважив, що саме тому новий очільник Офісу буде займатися і обмінами також разом із секретарем РНБО Рустемом Умєровим. Він додав, що це є одним з питань української переговорної групи.

