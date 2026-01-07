Трамп собственноручно ослабил режим Путина — Украина радуется

Издание Politico обращает внимание на то, что уничтожение режима венесуэльского диктатора Николаса Мадуро стало приятным сюрпризом для Украины, ведь президент США Дональд Трамп фактически снес с трона одного из ближайших союзников главы Кремля Владимира Путина.

Путин потерял еще одного своего союзника

По словам украинских чиновников, с которыми пообщались журналисты, они испытывали колоссальное удовольствие, наблюдая за захватом Мадуро.

Молниеносная спецоперация США фактически стала доказательством того, что "союзничество" Кремля — это просто фикция.

Своим видением ситуации поделился Александр Мережко — глава комитета по иностранным делам Верховной Рады Украины.

Он обратил внимание на то, что диктатура Николаса Мадуро действительно помогала главе Кремля, однако теперь все закончилось:

Теперь Путин потерял союзника — это плюс для нас. Эта ситуация может привести к ослаблению России на международной арене, падению цен на нефть и, соответственно, уменьшению доходов российской военной машины, — пояснил Александр Мережко. Поделиться

Однако у этой медали есть и оборотная сторона. В первую очередь, речь идет о том, что США не просто нарушили международное право, но и демонстрируют этот факт как доказательство собственного доминирования в Западном полушарии.