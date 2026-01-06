Зачем Трампу Гренландия на самом деле — объяснение аналитиков
Источник:  Sky News

Еще во времена своей первой каденции президент США Дональд Трамп давал всем понять, что планирует аннексировать Гренландию. Однако только сейчас он действительно может воплотить свои планы в реальность. Аналитики издания Sky News объяснили, чего действительно добивается глава Белого дома.

Главные тезисы

  • Анексия Гренландии может дать США уникальное геополитическое преимущество.
  • Вторая причина заключается в желании завладеть ценными редкоземельными минералами, ураном, нефтью и природным газом.

У Трампа есть две конкретные цели

Первая и главная причина такого решения президента США заключается в том, что именно Гренландия одним фактом своего существования предлагает уникальное геополитическое преимущество для Америки.

Что важно понимать, ее расположение становится еще более ценным сейчас, ведь Арктика все больше открывается для судоходства и торговли.

Идея покупки Гренландии не нова для Трампа, он поднимал этот вопрос еще во время своего первого президентского срока. Однако с тех пор он неоднократно подчеркивал потенциальную выгоду для национальной безопасности США, отмечают аналитики Sky News.

Что касается второй причины, объясняющей мотивацию Трампа, то здесь, прежде всего, речь идет о том, что на острове находятся ценные редкоземельные минералы, необходимые для телекоммуникаций.

Более того, президента США интересует уран, миллиарды неразработанных баррелей нефти и огромные запасы природного газа.

Многие из этих минералов сейчас в основном поставляются Китаем, поэтому другие страны, такие как США, заинтересованы в освоении доступных ресурсов, расположенных ближе к их территории.

