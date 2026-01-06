Зачем Трампу Гренландия на самом деле — объяснение аналитиков

Еще во времена своей первой каденции президент США Дональд Трамп давал всем понять, что планирует аннексировать Гренландию. Однако только сейчас он действительно может воплотить свои планы в реальность. Аналитики издания Sky News объяснили, чего действительно добивается глава Белого дома.
Главные тезисы
- Анексия Гренландии может дать США уникальное геополитическое преимущество.
- Вторая причина заключается в желании завладеть ценными редкоземельными минералами, ураном, нефтью и природным газом.
У Трампа есть две конкретные цели
Первая и главная причина такого решения президента США заключается в том, что именно Гренландия одним фактом своего существования предлагает уникальное геополитическое преимущество для Америки.
Что важно понимать, ее расположение становится еще более ценным сейчас, ведь Арктика все больше открывается для судоходства и торговли.
Что касается второй причины, объясняющей мотивацию Трампа, то здесь, прежде всего, речь идет о том, что на острове находятся ценные редкоземельные минералы, необходимые для телекоммуникаций.
Более того, президента США интересует уран, миллиарды неразработанных баррелей нефти и огромные запасы природного газа.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-