Зачем Трампу Гренландия на самом деле — объяснение аналитиков

Еще во времена своей первой каденции президент США Дональд Трамп давал всем понять, что планирует аннексировать Гренландию. Однако только сейчас он действительно может воплотить свои планы в реальность. Аналитики издания Sky News объяснили, чего действительно добивается глава Белого дома.

У Трампа есть две конкретные цели

Первая и главная причина такого решения президента США заключается в том, что именно Гренландия одним фактом своего существования предлагает уникальное геополитическое преимущество для Америки.

Что важно понимать, ее расположение становится еще более ценным сейчас, ведь Арктика все больше открывается для судоходства и торговли.

Идея покупки Гренландии не нова для Трампа, он поднимал этот вопрос еще во время своего первого президентского срока. Однако с тех пор он неоднократно подчеркивал потенциальную выгоду для национальной безопасности США, отмечают аналитики Sky News. Поделиться

Что касается второй причины, объясняющей мотивацию Трампа, то здесь, прежде всего, речь идет о том, что на острове находятся ценные редкоземельные минералы, необходимые для телекоммуникаций.

Более того, президента США интересует уран, миллиарды неразработанных баррелей нефти и огромные запасы природного газа.