Навіщо насправді Трампу Гренландія — пояснення аналітиків

Ще в часи своєї першої каденції президент США Дональд Трамп давав усім зрозуміти, що планує анексувати Гренландію. Однак лише зараз він дійсно може втілити свої плани в реальність. Аналітики видання Sky News пояснили, чого насправді добивається очільник Білого дому.

Трамп має дві конкретні цілі

Перша й головна причина такого рішення президента США полягає в тому, що саме Гренландія один фактом свого існування пропонує унікальну геополітичну перевагу для Америки.

Що важливо розуміти, її розташування стає ще ціннішим зараз, адже Арктика дедалі більше відкривається для судноплавства і торгівлі.

Ідея купівлі Гренландії не нова для Трампа, він порушував це питання ще під час свого першого президентського терміну. Однак відтоді він неодноразово підкреслював потенційну вигоду для національної безпеки США, — наголошують аналітики Sky News. Поширити

Що стосується другої причини, яка пояснює мотивацію Трампа, то тут насамперед йдеться про те, що на острові знаходяться цінні рідкоземельні мінерали, необхідні для телекомунікацій.

Ба більше президента США цікавить уран, мільярди нерозроблених барелів нафти і величезні запаси природного газу.