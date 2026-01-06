Навіщо насправді Трампу Гренландія — пояснення аналітиків
Категорія
Політика
Дата публікації

Навіщо насправді Трампу Гренландія — пояснення аналітиків

Трамп має дві конкретні цілі
Read in English
Джерело:  Sky News

Ще в часи своєї першої каденції президент США Дональд Трамп давав усім зрозуміти, що планує анексувати Гренландію. Однак лише зараз він дійсно може втілити свої плани в реальність. Аналітики видання Sky News пояснили, чого насправді добивається очільник Білого дому.

Головні тези:

  • Анексія Гренландії може дати США унікальну геополітичну перевагу.
  • Друга причина полягає у бажанні заволодіти цінними рідкоземельними мінералами, ураном, нафтою та природним газом.

Трамп має дві конкретні цілі

Перша й головна причина такого рішення президента США полягає в тому, що саме Гренландія один фактом свого існування пропонує унікальну геополітичну перевагу для Америки.

Що важливо розуміти, її розташування стає ще ціннішим зараз, адже Арктика дедалі більше відкривається для судноплавства і торгівлі.

Ідея купівлі Гренландії не нова для Трампа, він порушував це питання ще під час свого першого президентського терміну. Однак відтоді він неодноразово підкреслював потенційну вигоду для національної безпеки США, — наголошують аналітики Sky News.

Що стосується другої причини, яка пояснює мотивацію Трампа, то тут насамперед йдеться про те, що на острові знаходяться цінні рідкоземельні мінерали, необхідні для телекомунікацій.

Ба більше президента США цікавить уран, мільярди нерозроблених барелів нафти і величезні запаси природного газу.

Багато з цих мінералів наразі в основному постачаються Китаєм, тому інші країни, як-от США, зацікавлені в освоєнні доступних ресурсів, розташованих ближче до їхньої території.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
В Європі лунають заяви про кінець НАТО — що відбувається
НАТО
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп завдав нового серйозного удару по репутації Путіна
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
ЄС вирішив пожертвувати інтересами Данії заради України
Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?