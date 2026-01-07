Трамп власноруч ослабив режим Путіна — Україна радіє

Видання Politico звертає увагу на те, що знищення режиму венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро стало приємним сюрпризом для України, адже президент США Дональд Трамп фактично зніс з трону одного з найближчих союзників глави Кремля Володимира Путіна.

Путін втратив ще одного свого союзника

За словами українських посадовців, з якими поспілкувалися журналісти, вони відчували колосальне задоволення, спостерігаючи за захопленням Мадуро.

Блискавична спецоперація США фактично стала доказом того, що “союзництво” Кремля — це просто фікція.

Своїм баченням ситуації поділився Олександр Мережко — очільник комітету з питань закордонних справ Верховної Ради України.

Він звернув увагу на те, що диктатура Ніколаса Мадуро дійсно допомагала главі Кремля, однак тепер все скінчилося:

Тепер Путін втратив союзника — це плюс для нас. Ця ситуація може призвести до ослаблення Росії на міжнародній арені, падіння цін на нафту і, відповідно, зменшення доходів російської військової машини, — пояснив Олександр Мережко. Поширити

Однак у цієї медалі є і зворотній бік. Насамперед йдеться про те, що США не просто порушили міжнародне право, а й демонструють цей факт як доказ власного домінування у Західній півкулі.