Трамп власноруч ослабив режим Путіна — Україна радіє

Видання Politico звертає увагу на те, що знищення режиму венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро стало приємним сюрпризом для України, адже президент США Дональд Трамп фактично зніс з трону одного з найближчих союзників глави Кремля Володимира Путіна.
Головні тези:
- Падіння режиму Ніколаса Мадуро сприяє ослабленню впливу Володимира Путіна на міжнародному рівні.
- Однак спецоперація США може бути використана Росією для легітимізації дій проти України.
Путін втратив ще одного свого союзника
За словами українських посадовців, з якими поспілкувалися журналісти, вони відчували колосальне задоволення, спостерігаючи за захопленням Мадуро.
Блискавична спецоперація США фактично стала доказом того, що “союзництво” Кремля — це просто фікція.
Своїм баченням ситуації поділився Олександр Мережко — очільник комітету з питань закордонних справ Верховної Ради України.
Він звернув увагу на те, що диктатура Ніколаса Мадуро дійсно допомагала главі Кремля, однак тепер все скінчилося:
Однак у цієї медалі є і зворотній бік. Насамперед йдеться про те, що США не просто порушили міжнародне право, а й демонструють цей факт як доказ власного домінування у Західній півкулі.
