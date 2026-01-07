Трамп власноруч ослабив режим Путіна — Україна радіє
Категорія
Політика
Дата публікації

Трамп власноруч ослабив режим Путіна — Україна радіє

Трамп
Read in English
Джерело:  Politico

Видання Politico звертає увагу на те, що знищення режиму венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро стало приємним сюрпризом для України, адже президент США Дональд Трамп фактично зніс з трону одного з найближчих союзників глави Кремля Володимира Путіна.

Головні тези:

  • Падіння режиму Ніколаса Мадуро сприяє ослабленню впливу Володимира Путіна на міжнародному рівні.
  • Однак спецоперація США може бути використана Росією для легітимізації дій проти України.

Путін втратив ще одного свого союзника

За словами українських посадовців, з якими поспілкувалися журналісти, вони відчували колосальне задоволення, спостерігаючи за захопленням Мадуро.

Блискавична спецоперація США фактично стала доказом того, що “союзництво” Кремля — це просто фікція.

Своїм баченням ситуації поділився Олександр Мережко — очільник комітету з питань закордонних справ Верховної Ради України.

Він звернув увагу на те, що диктатура Ніколаса Мадуро дійсно допомагала главі Кремля, однак тепер все скінчилося:

Тепер Путін втратив союзника — це плюс для нас. Ця ситуація може призвести до ослаблення Росії на міжнародній арені, падіння цін на нафту і, відповідно, зменшення доходів російської військової машини, — пояснив Олександр Мережко.

Однак у цієї медалі є і зворотній бік. Насамперед йдеться про те, що США не просто порушили міжнародне право, а й демонструють цей факт як доказ власного домінування у Західній півкулі.

Це також може бути використано Росією для легітимізації дій проти України, — попередив Микола Бєлєсков, науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Норвегія публічно присоромила Трампа після вторгнення у Венесуелу
Норвегія засудила нову операцію США
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп зробив низку різких заяв щодо Колумбії, Мексики та Куби
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Навіщо насправді Трампу Гренландія — пояснення аналітиків
Трамп має дві конкретні цілі

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?