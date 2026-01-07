Міжнародні резерви України побили історичний рекорд

Протягом минулого року міжнародні резерви зросли на понад 30% й сягнули 57,3 мільярда доларів. Що важливо розуміти, це є найвищим показником за всю історію незалежної України.

Міжнародні резерви України продовжують зростати

Нацбанк звертає увагу на те, що в 2025 році Україна отримала найпотужнішу світову фінансову підтримку за весь період повномасштабної російської війни — йдеться про 52,4 млрд доларів США, відповідно до балансових даних.

Найбільшу кількість коштів було отримано:

від Європейського Союзу — 32,7 млрд дол. США;

через рахунки Світового банку — 13,2 млрд дол. США;

від Канади — 3,4 млрд дол. США;

від МВФ — 0,9 млрд дол. США;

від Банку розвитку Ради Європи — 0,2 млрд дол. США.

Ба більше, Україна отримала 2,0 млрд дол. США у межах угоди з Великою Британією.

Ці кошти не були зараховані до міжнародних резервів України у зв’язку з їх обмеженим (цільовим) призначенням щодо використання. Поширити

Також вказано, що минулого року країна отримала понад 3,3 млрд дол. США завдяки розміщенню валютних ОВДП.