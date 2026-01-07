Міжнародні резерви України побили історичний рекорд
Категорія
Економіка
Дата публікації

Міжнародні резерви України побили історичний рекорд

НБУ
Міжнародні резерви України продовжують зростати
Read in English

Протягом минулого року міжнародні резерви зросли на понад 30% й сягнули 57,3 мільярда доларів. Що важливо розуміти, це є найвищим показником за всю історію незалежної України. 

Головні тези:

  • Кабмін виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті 668,4 млн дол. США.
  • Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,9 місяця майбутнього імпорту.

Міжнародні резерви України продовжують зростати

Нацбанк звертає увагу на те, що в 2025 році Україна отримала найпотужнішу світову фінансову підтримку за весь період повномасштабної російської війни — йдеться про 52,4 млрд доларів США, відповідно до балансових даних.

Найбільшу кількість коштів було отримано:

  • від Європейського Союзу — 32,7 млрд дол. США;

  • через рахунки Світового банку — 13,2 млрд дол. США;

  • від Канади — 3,4 млрд дол. США;

  • від МВФ — 0,9 млрд дол. США;

  • від Банку розвитку Ради Європи — 0,2 млрд дол. США.

Ба більше, Україна отримала 2,0 млрд дол. США у межах угоди з Великою Британією.

Ці кошти не були зараховані до міжнародних резервів України у зв’язку з їх обмеженим (цільовим) призначенням щодо використання.

Також вказано, що минулого року країна отримала понад 3,3 млрд дол. США завдяки розміщенню валютних ОВДП.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Росія використовує новий спосіб для вербування іноземців на війну
Росія вербує південноафриканців через Discord
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп власноруч ослабив режим Путіна — Україна радіє
Трамп
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Чому три місяці не відбуваються обміни військовополоненими з РФ — відповідь Зеленського
Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?