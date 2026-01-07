Міжнародні резерви України побили історичний рекорд

Протягом минулого року міжнародні резерви зросли на понад 30% й сягнули 57,3 мільярда доларів. Що важливо розуміти, це є найвищим показником за всю історію незалежної України.
Головні тези:
- Кабмін виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті 668,4 млн дол. США.
- Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,9 місяця майбутнього імпорту.
Міжнародні резерви України продовжують зростати
Нацбанк звертає увагу на те, що в 2025 році Україна отримала найпотужнішу світову фінансову підтримку за весь період повномасштабної російської війни — йдеться про 52,4 млрд доларів США, відповідно до балансових даних.
Найбільшу кількість коштів було отримано:
від Європейського Союзу — 32,7 млрд дол. США;
через рахунки Світового банку — 13,2 млрд дол. США;
від Канади — 3,4 млрд дол. США;
від МВФ — 0,9 млрд дол. США;
від Банку розвитку Ради Європи — 0,2 млрд дол. США.
Ба більше, Україна отримала 2,0 млрд дол. США у межах угоди з Великою Британією.
Також вказано, що минулого року країна отримала понад 3,3 млрд дол. США завдяки розміщенню валютних ОВДП.
