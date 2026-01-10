В Європі закликають відновити діалог з Путіним — Зеленський відреагував

Серед європейських лідерів дедалі частіше почали лунати пропозиції щодо відновлення контакту з російським диктатор Володимиром Путіним та його командою. Президент України Володимир Зеленський заявив, що він підтримує цей підхід.
Головні тези:
- Зеленський поки не бачить готовності Путіна до реальних перемовин.
- Однак він розраховує, що Європа зможе схилити диктатора до діалогу.
Зеленський заговорив про фінальний етап переговорів
За словами глави держави, він не заперечує проти взаємодії європейських союзників з офіційною Москвою.
Однак усе це має сенс лише в тому випадку, коли глава Кремля Путін дійсно усвідомлює серйозність та важливість цих перемовин.
Глава держави звернув увагу на те, що останні дії країни-агресорки вказують на те, що вона досі не готова до справжньої дипломатії, або просто свідомо не хоче завершувати війну.
На цьому тлі Зеленський вкотре чітко дав зрозуміти, що Україна ніколи не визнає окуповані території Росією, а також буде робити все можливе, щоб відновити суверенітет над усією своєю територією в майбутньому.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-