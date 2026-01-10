Серед європейських лідерів дедалі частіше почали лунати пропозиції щодо відновлення контакту з російським диктатор Володимиром Путіним та його командою. Президент України Володимир Зеленський заявив, що він підтримує цей підхід.

Зеленський заговорив про фінальний етап переговорів

За словами глави держави, він не заперечує проти взаємодії європейських союзників з офіційною Москвою.

Однак усе це має сенс лише в тому випадку, коли глава Кремля Путін дійсно усвідомлює серйозність та важливість цих перемовин.

Я не проти того, щоб Європа вела переговори з Росією, особливо зараз, коли тиск з боку США посилюється і Європа почала говорити про гарантії безпеки. Ми рухаємося до завершального етапу, навіть якщо поки не знаємо, як він буде виглядати. Володимир Зеленський Президент України

Глава держави звернув увагу на те, що останні дії країни-агресорки вказують на те, що вона досі не готова до справжньої дипломатії, або просто свідомо не хоче завершувати війну.