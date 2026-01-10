ППО знешкодила 94 цілі під час відбиття нової атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

ППО знешкодила 94 цілі під час відбиття нової атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
ППО звітує про відбиття ворожого нападу

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 9-10 січня армія РФ здійснювала напад на Україну однією балістичною ракетою Іскандер-М із Курської області та 121 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.

Головні тези:

  • Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
  • Зафіксовано влучання балістичної ракети та 27 ударних БпЛА на 15 локаціях

ППО звітує про відбиття ворожого нападу

Нова російська атака розпочалася ще о 18:00 9 січня.

Цього разу дрони летіли із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — рф., Чауда — ТОТ АР Крим, близько 80 із них — "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 94 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 27 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки! Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські захисники.

