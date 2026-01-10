ППО знешкодила 94 цілі під час відбиття нової атаки РФ

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 9-10 січня армія РФ здійснювала напад на Україну однією балістичною ракетою Іскандер-М із Курської області та 121 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.
Головні тези:
- Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
- Зафіксовано влучання балістичної ракети та 27 ударних БпЛА на 15 локаціях
ППО звітує про відбиття ворожого нападу
Нова російська атака розпочалася ще о 18:00 9 січня.
Цього разу дрони летіли із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — рф., Чауда — ТОТ АР Крим, близько 80 із них — "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання балістичної ракети та 27 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.
