У Росії палає ще одна нафтобаза після атаки дронів
У Росії палає ще одна нафтобаза після атаки дронів

Нова “бавовна” в Росії - перші подробиці
Джерело:  online.ua

У Волгоградській області Росії загорілася місцева нафтобаза після потужної атаки українських ударних дронів. Про це повідомляє ставленик Кремля у регіоні Андрій Бочаров, а також очевидці.

Головні тези:

  • Влада РФ традиційно не розкриває кількість дронів, якою Україна атакувала її території.
  • Однак Міноборони Росії заявляє про знешкодження нібито аж 67 цілей.

Нова “бавовна” в Росії — перші подробиці

Як стверджує сам Бочаров, в Октябрському районі внаслідок падіння уламків дронів спалахнула пожежа на нафтобазі.

Російський губернатор також додав, що всі відповідні служби вже працюють на місці інциденту.

Ставленик Путіна в регіоні підтвердив, що серед цивільного населення жертв та постраждалих немає.

Проте на випадок евакуації мешканців прилеглих будинків приведений у готовність пункт тимчасового перебування, — заявив Бочаров.

Вранці 10 січня Міноборони Росії почало стверджувати, що протягом минулої ночі їхня ППО нібито знешкодила 67 "українських безпілотників":

  • 11 — над акваторією Чорного моря,

  • 10 — над територією Краснодарського краю,

  • 8 — над територією Брянської області,

  • 6 — над територією Липецької області,

  • 4 — над територією Калузької області,

  • 4 — над акваторією Азовського моря,

  • 5 — над територією Республіки Адигея,

  • 8 — над територією Республіки Крим,

  • 3 — над територією Московського регіону, у тому числі один, що летів на Москву,

  • 2 — над територією Бєлгородської області,

  • 3 БПЛА — над територією Костромської області,

  • 1 — над територією Воронезької області,

  • 1 — над територією Смоленської області,

  • 1 — над територією Тульської області.

