У Росії палає ще одна нафтобаза після атаки дронів

У Волгоградській області Росії загорілася місцева нафтобаза після потужної атаки українських ударних дронів. Про це повідомляє ставленик Кремля у регіоні Андрій Бочаров, а також очевидці.
Головні тези:
- Влада РФ традиційно не розкриває кількість дронів, якою Україна атакувала її території.
- Однак Міноборони Росії заявляє про знешкодження нібито аж 67 цілей.
Нова “бавовна” в Росії — перші подробиці
Як стверджує сам Бочаров, в Октябрському районі внаслідок падіння уламків дронів спалахнула пожежа на нафтобазі.
Російський губернатор також додав, що всі відповідні служби вже працюють на місці інциденту.
Ставленик Путіна в регіоні підтвердив, що серед цивільного населення жертв та постраждалих немає.
Вранці 10 січня Міноборони Росії почало стверджувати, що протягом минулої ночі їхня ППО нібито знешкодила 67 "українських безпілотників":
11 — над акваторією Чорного моря,
10 — над територією Краснодарського краю,
8 — над територією Брянської області,
6 — над територією Липецької області,
4 — над територією Калузької області,
4 — над акваторією Азовського моря,
5 — над територією Республіки Адигея,
8 — над територією Республіки Крим,
3 — над територією Московського регіону, у тому числі один, що летів на Москву,
2 — над територією Бєлгородської області,
3 БПЛА — над територією Костромської області,
1 — над територією Воронезької області,
1 — над територією Смоленської області,
1 — над територією Тульської області.
