У Росії палає ще одна нафтобаза після атаки дронів

У Волгоградській області Росії загорілася місцева нафтобаза після потужної атаки українських ударних дронів. Про це повідомляє ставленик Кремля у регіоні Андрій Бочаров, а також очевидці.

Нова “бавовна” в Росії — перші подробиці

Як стверджує сам Бочаров, в Октябрському районі внаслідок падіння уламків дронів спалахнула пожежа на нафтобазі.

Російський губернатор також додав, що всі відповідні служби вже працюють на місці інциденту.

Ставленик Путіна в регіоні підтвердив, що серед цивільного населення жертв та постраждалих немає.

Проте на випадок евакуації мешканців прилеглих будинків приведений у готовність пункт тимчасового перебування, — заявив Бочаров. Поширити

Вранці 10 січня Міноборони Росії почало стверджувати, що протягом минулої ночі їхня ППО нібито знешкодила 67 "українських безпілотників":