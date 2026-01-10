Українські війська рознесли 3 райони зосередження армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські війська рознесли 3 райони зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, 9 січня авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно уразили три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських окупантів.

Головні тези:

  • Розпочалася 1 417-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. 
  • Загалом протягом вчорашнього дня на фронті відбулося 171 бойове зіткнення.  

Втрати армії РФ станом на 10 січня 2026 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.01.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 217 810 (+880) осіб

  • танків — 11 530 (+4) од.

  • артилерійських систем — 35 908 (+16) од.

  • РСЗВ — 1 597 (+1) од.

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 103 414 (+653) од.

  • крилатих ракет — 4 155 (+18) од.

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 73 510 (+84) од.

  • спеціальної техніки — 4 039 (+2) од.

Вчора противник завдав двох ракетних та 28 авіаційних ударів, застосував 36 ракет та скинув 92 керовані авіабомби.

Крім цього, здійснив 3322 обстріли, зокрема 61 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6140 дронів-камікадзе.

Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Маломихайлівка Дніпропетровської області; Добропілля, Костянтинівка Донецької області; Різдв’янка, Самійлівка, Нове Поле, Григорівське, Юрківка, Юльївка Запорізької області.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
В Європі закликають відновити діалог з Путіним — Зеленський відреагував
Зеленський заговорив про фінальний етап переговорів
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ППО знешкодила 94 цілі під час відбиття нової атаки РФ
Повітряні Сили ЗСУ
ППО звітує про відбиття ворожого нападу
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Росії палає ще одна нафтобаза після атаки дронів
Нова “бавовна” в Росії - перші подробиці

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?