Українські війська рознесли 3 райони зосередження армії РФ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, 9 січня авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно уразили три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських окупантів.
Головні тези:
- Розпочалася 1 417-ма доба повномасштабної війни Росії проти України.
- Загалом протягом вчорашнього дня на фронті відбулося 171 бойове зіткнення.
Втрати армії РФ станом на 10 січня 2026 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.01.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 217 810 (+880) осіб
танків — 11 530 (+4) од.
артилерійських систем — 35 908 (+16) од.
РСЗВ — 1 597 (+1) од.
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 103 414 (+653) од.
крилатих ракет — 4 155 (+18) од.
автомобільної техніки та автоцистерн — 73 510 (+84) од.
спеціальної техніки — 4 039 (+2) од.
Вчора противник завдав двох ракетних та 28 авіаційних ударів, застосував 36 ракет та скинув 92 керовані авіабомби.
Крім цього, здійснив 3322 обстріли, зокрема 61 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6140 дронів-камікадзе.
