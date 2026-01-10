Зеленский и Трамп планируют подписать соглашение на 800 млрд долл — инсайдеры

Анонимные источники The Telegraph утверждают, что Киев и Вашингтон готовятся вскоре подписать соглашение о "процветании" для послевоенного восстановления Украины. Это может произойти уже в ходе встречи мировых лидеров в Давосе.

Новое соглашение Украины и США — каким оно будет

Согласно данным инсайдеров, украинский лидер Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп отправятся на швейцарский горный курорт.

Там они намерены окончательно согласовать все детали этого соглашения.

Также СМИ получили информацию, что Зеленский хотел посетить Белый дом на следующей неделе.

Его главная цель — утвердить план экономического процветания, а также подписать соглашение о послевоенных гарантиях безопасности.

Однако члены "Коалиции решительных" отговорили украинского лидера от этой поездки и предложили Всемирный экономический форум как лучшую площадку для встречи с американским коллегой.

Следует обратить внимание на то, что соглашение о процветании предусматривает привлечение 800 млрд долларов для восстановления Украины на протяжении 10 лет.

Владимир Зеленский и его команда надеются, что это откроет путь для ряда кредитов, грантов и инвестиционных возможностей от частных компаний.