Зеленський і Трамп планують підписати угоду на 800 млрд дол — інсайдери

Анонімні джерела видання The Telegraph стверджують, що Київ та Вашингтон готуються незабаром підписати угоду про "процвітання" для післявоєнного відновлення України. Це може статися уже під час зустрічі світових лідерів у Давосі.

Нова угода України та США — якою вона буде

Згідно з даними інсайдерів, український лідер Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп вирушать до швейцарського гірського курорту.

Саме там вони мають намір остаточно узгодити всі деталі цієї угоди.

Також ЗМІ отримали інформацію, що Зеленський хотів завітати до Білого дому наступного тижня.

Його головна мета — затвердити план економічного процвітання, а також підписати угоду про післявоєнні гарантії безпеки.

Проте члени "Коаліції рішучих" відмовили українського лідера від цієї поїздки і запропонували Всесвітній економічний форум як кращий майданчик для зустрічі з американським колегою.

Варто звернути увагу на те, що угода про "процвітання" передбачає залучення 800 млрд доларів у реконструкцію України впродовж 10 років.

Володимир Зеленський та його команда плекають надію, що це відкриє шлях для низки кредитів, грантів та інвестиційних можливостей від приватних компаній.