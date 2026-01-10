"Час спливає". У Трампа увірвався терпець через ігри Путіна
"Час спливає". У Трампа увірвався терпець через ігри Путіна

Трамп
Джерело:  The Telegraph

Інсайдери з оточення американського лідера Дональда Трамп розповіли ЗМІ, що він уже втомився від постійних ігор російського диктатора Володимира Путіна та може ухвалити фатальні для РФ рішення, якщо глави Кремля не згодиться на серйозні кроки для завершення війни проти України.

Головні тези:

  • Трамп усвідомив, що Путін просто знущається над ним та його командою.
  • Президент США уже надіслав диктатору сигнали-попередження.

Путін дедалі частіше дратує Трампа

Як стверджують анонімні джерела ЗМІ у Білому домі, російський диктатор переоцінив терпіння президента США.

Це призвело до того, що Трамп вважає саме Путіна головною перешкодою на шляху до досягнення миру, а не Україну й Зеленського, як це було раніше.

Що важливо розуміти, неочікуваний наказ американського лідера захопити нафтовий танкер під російським триколором, а також “зелене світло” для нового законопроєкту про санкції були сигналом для Путіна, насамперед про те, що час для завершення війни спливає.

Трамп працює за принципом батога і пряника. І я думаю, що у нього закінчилися пряники, — заявило одне з анонімних джерел.

Інший інсайдер заявив журналістам, що очільник Білого дому вважає стратегію Кремля "два кроки вперед, один крок назад" дедалі більш "втомливою" для себе.

Просто зараз Дональд Трамп схиляється до думки, що Путін грає в гру, яка не має кінця — це може підштовхнути президента США до рішучих та неочікуваних кроків.

