ППО знешкодила 7 ракет і 247 дронів під час відбиття атаки РФ

Вночі 12 та 13 січня російські окупанти здійснювали повітряний напад 18-ма балістичними Іскандер-М/зенітними керованими ракетами С-300, 7-ма ракетами Іскандер-К, а також 293 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.
Головні тези:
- Відбулося влучання балістичних/зенітних ракет та 48 ударних БпЛА на 24 локаціях.
- Атака триває, не ігноруйте повітряну тривогу.
ППО звітує про результати своєї роботи
Цього разу російські ракети летіли із Курської, Брянської, Воронезької Бєлгородської областей, а дрони із напрямків Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, ТОТ АР Криму.
Варто також зазначити, що близько 200 із них — "шахеди".
Удари "балістикою" противник завдав із чотирьох локацій по Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Київській областях.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання балістичних/зенітних ракет та 48 ударних БпЛА на 24 локаціях.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-