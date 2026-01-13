ППО знешкодила 7 ракет і 247 дронів під час відбиття атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

ППО знешкодила 7 ракет і 247 дронів під час відбиття атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
ППО звітує про результати своєї роботи
Read in English

Вночі 12 та 13 січня російські окупанти здійснювали повітряний напад 18-ма балістичними Іскандер-М/зенітними керованими ракетами С-300, 7-ма ракетами Іскандер-К, а також 293 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.

Головні тези:

  • Відбулося влучання балістичних/зенітних ракет та 48 ударних БпЛА на 24 локаціях.
  • Атака триває, не ігноруйте повітряну тривогу.

ППО звітує про результати своєї роботи

Цього разу російські ракети летіли із Курської, Брянської, Воронезької Бєлгородської областей, а дрони із напрямків Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, ТОТ АР Криму.

Варто також зазначити, що близько 200 із них — "шахеди".

Удари "балістикою" противник завдав із чотирьох локацій по Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Київській областях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 247 цілей: 2 балістичні ракети Іскандер-М, 5 крилатих ракет Іскандер-К та 240 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання балістичних/зенітних ракет та 48 ударних БпЛА на 24 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

